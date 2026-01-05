Microsoft: il CEO torna a parlare di intelligenza artificiale

Nel dibattito sull’intelligenza artificiale, Satya Nadella prova a spostare il baricentro della discussione. Per farlo ha usato uno strumento che sembra quasi in disuso: un blog personale. Dopo aver ridisegnato l’organigramma di Microsoft e redistribuito la guida operativa dei principali business, il CEO ha scelto di tornare a scrivere in prima persona. Il progetto si chiama “sn scratchpad” e si presenta come uno spazio informale di riflessione su tecnologia, AI e impatto nel mondo reale. Il primo intervento chiarisce subito l’intenzione. Nadella entra nel merito di una delle espressioni più ricorrenti degli ultimi anni: “AI slop”. Ovvero l’etichetta con cui vengono definiti contenuti automatici approssimativi, ripetitivi o di bassa qualità. Più che negarne l’esistenza, il CEO ne mette in discussione la centralità. Concentrarsi solo sulla qualità del risultato, sostiene, rischia di far perdere di vista il punto fondamentale: come tali sistemi verranno realmente usati dalle persone.

Microsoft: il CEO Nadella torna a parlare di AI

Da qui nasce una riflessione più ampia, che affonda le radici nella storia dell’informatica. Nadella riprende la celebre immagine dei computer come “biciclette per la mente”, resa popolare da Steve Jobs. Eppure, la giudica ormai insufficiente. L’intelligenza artificiale, scrive, non è soltanto uno strumento di supporto alla produttività individuale. Richiede una nuova “teoria della mente”, capace di descrivere l’interazione tra esseri umani e sistemi di AI.

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Tale visione teorica si riflette nelle scelte industriali di Microsoft. L’azienda sta puntando con decisione sugli agenti AI, destinati a diventare centrali quanto Windows e Office lo sono stati per generazioni di lavoratori. Copilot viene presentato come un assistente universale, utilizzabile anche tramite voce per creare contenuti, cercare informazioni e apprendere l’uso di software e servizi. Eppure, la distanza tra ambizione e realtà resta evidente. In tale quadro, il 2026 viene indicato come un anno cruciale, in cui la direzione di tale tecnologia appare più chiara e le sue conseguenze sul mondo reale più difficili da ignorare.