Galaxy Watch4 escluso da One UI 9 Watch: supporto finito

Chi possiede un Galaxy Watch4 farebbe bene a mettersi il cuore in pace, perché One UI 9 Watch non arriverà mai su quel polso. La nuova interfaccia degli smartwatch Samsung, debuttata su Galaxy Watch9 e Galaxy Watch Ultra 2, si prepara a scendere anche sui modelli più vecchi, ma la lista di chi resta fuori è già scritta e comprende tutta la famiglia lanciata nel 2021.

Il motivo è tutto sommato lineare e riguarda le regole che l’azienda coreana si è data da tempo. Di norma Samsung garantisce quattro aggiornamenti del sistema operativo ai suoi orologi, con la promessa di un update in più riservata soltanto ai modelli più recenti. Tradotto in pratica, chi ha già incassato il passaggio a One UI 8 Watch ha esaurito il proprio credito e non andrà oltre.

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I Galaxy Watch4 chiudono qui la loro corsa

I modelli che non vedranno One UI 9 Watch sono quattro e appartengono tutti alla stessa generazione. Si tratta di Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic, Galaxy Watch4 Golf Edition e della versione speciale Galaxy Watch4 Classic Thom Browne Edition. Nessuna sorpresa, a voler essere onesti, perché il conteggio torna alla perfezione.

La serie era arrivata sul mercato nel 2021 con One UI Watch 3, quindi con Wear OS 3 a bordo, e da allora ha collezionato quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo. Esattamente quanto era stato promesso al momento del lancio. Un ciclo di vita rispettato fino all’ultimo passaggio, cosa che nel mondo degli smartwatch non è affatto scontata, e che adesso però si chiude.

Chi ha comprato quegli orologi lo ha fatto anche per questa ragione, va detto. Il supporto software è da anni uno degli argomenti più forti nella vendita dei dispositivi del colosso coreano, perché significa aggiornamenti costanti nel tempo e funzioni esclusive che arrivano anche a distanza di mesi dal debutto. Solo che prima o poi ogni prodotto raggiunge il capolinea, e per la generazione del 2021 quel momento coincide proprio con l’arrivo della nuova interfaccia.

Cosa possono fare i possessori degli orologi tagliati fuori

Per chi si ritrova con un Galaxy Watch4 al polso la prospettiva più concreta è quella di iniziare a guardarsi intorno, valutando il passaggio a un modello più recente della gamma. L’orologio continuerà a funzionare come ha sempre fatto, ovviamente, ma non riceverà più le novità software che invece toccheranno agli altri dispositivi della famiglia.

Resta comunque aperta una porta, per quanto stretta. Non è la prima volta che il produttore rivede le proprie tabelle e decide di concedere un ultimo aggiornamento extra a dispositivi che sulla carta avevano già terminato il periodo di supporto. Nulla di annunciato, sia chiaro, ma la possibilità che l’azienda cambi idea non si può escludere del tutto.

Nel frattempo One UI 9 Watch prosegue il proprio percorso di distribuzione partendo dai due modelli di punta appena arrivati sul mercato, ovvero Galaxy Watch9 e Galaxy Watch Ultra 2, per poi estendersi progressivamente agli orologi delle generazioni intermedie. Quelli che, a differenza della serie del 2021, hanno ancora margine nel calendario degli update.

La politica dei quattro aggiornamenti, con l’estensione a cinque riservata ai nuovi modelli, rimane il metro con cui misurare la longevità di questi prodotti. Un criterio che permette di capire in anticipo, già al momento dell’acquisto, per quanti anni un orologio continuerà a ricevere attenzioni dal reparto software. E che nel caso della quarta generazione ha semplicemente completato il suo giro.