Motorola Razr Fold scende per la prima volta sotto la soglia dei 1000 euro, e lo fa nella configurazione più ricca con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Su Amazon il pieghevole a libro dell’azienda ora costa 999,90 euro. È un minimo storico che porta uno dei modelli di punta della gamma 2026 in una fascia di spesa mai toccata prima con questo taglio di memoria. Il display interno da 8,1 pollici e il supporto nativo alla penna digitale completano un pacchetto che fino a poco tempo fa sembrava destinato a restare su cifre decisamente più alte.

Motorola Razr Fold e i suoi due schermi pensati per stupire

Con questo dispositivo Motorola ha scelto di entrare nel segmento dei pieghevoli a libro puntando quasi tutto sulla resa visiva. Già da chiuso Motorola Razr Fold offre uno schermo esterno da 6,6 pollici LTPO pOLED con frequenza di aggiornamento fino a 165Hz e una luminosità di picco dichiarata di 6.000 nit, protetto da Corning Gorilla Glass Ceramic 3. Il vero protagonista però si rivela solo aprendolo. Il pannello interno da 8,1 pollici LTPO pOLED 2K ha una risoluzione di 2484 x 2232 pixel e un refresh adattivo fino a 120Hz. La luminosità sale fino a 6.200 nit e a tutto questo si aggiungono il supporto HDR10+ e oltre un miliardo di colori.

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Sotto la scocca lavora lo Snapdragon 8 Gen 5, un processore a otto core realizzato con il processo produttivo a 3nm di TSMC. Al suo fianco trovano posto 16GB di RAM LPDDR5X, che possono essere estesi virtualmente di altri 16GB, e 512GB di archiviazione UFS 4.1. Il software si basa su Android 16 con l’interfaccia personalizzata che Motorola porta sui propri telefoni.

Fotocamera, autonomia e una penna dedicata

Sul versante fotografico il punto di forza è il sensore principale Sony LYTIA 828 da 50MP con apertura f/1.6 e stabilizzazione ottica. Questo comparto ha conquistato il Gold Rating di DXOMARK e si è piazzato come il migliore tra i pieghevoli attualmente in commercio. La batteria da 6.000mAh promette oltre 43 ore di autonomia dichiarata e si ricarica con la tecnologia TurboPower da 80W oppure senza fili a 50W, una combinazione piuttosto generosa per un dispositivo di questo tipo.

Razr Fold supporta poi la Moto Pen Ultra, una penna digitale sensibile alla pressione pensata per chi lavora o disegna direttamente sul grande schermo interno. Anche l’estetica ha ricevuto attenzione con una finitura in pelle vegana dalla texture diamante piqué nella colorazione PANTONE Blackened Blue. Il telefono vanta la certificazione IP49 e per il mercato italiano sono previsti 3 anni di garanzia.

Prezzo da minimo storico su Amazon

Il listino ufficiale fissa il prezzo di Motorola Razr Fold a 1599 euro, ma l’offerta attuale lo porta a 999,90 euro con uno sconto del 37%. Si tratta della cifra più bassa mai registrata per la versione 16/512GB, con un risparmio di circa 600 euro su uno smartphone pieghevole di fascia alta che negli Stati Uniti era arrivato con prezzi ben più elevati. La promozione è attiva su Amazon, ma per i dispositivi di questa categoria le scorte tendono a esaurirsi rapidamente durante le campagne di sconti più aggressive.

Fonte: TecnoAndroid