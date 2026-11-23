I libri scolastici digitali dovranno costare la metà rispetto alla versione cartacea. Il Senato ha infatti approvato l’emendamento presentato da Fratelli d’Italia che impone agli editori di mettere in vendita gli ebook di testo a metà prezzo. Una misura che sulla carta sembra pensata per alleggerire il peso economico che ogni anno grava sulle famiglie. Il passaggio parlamentare però non è stato affatto tranquillo, e la reazione del mondo editoriale è stata durissima.

A rendere il quadro più movimentato c’è stato anche uno strappo all’interno della maggioranza. Forza Italia ha scelto di non seguire gli alleati e si è schierata con l’opposizione, una mossa letta come una presa di posizione a tutela di Mondadori. Il gruppo editoriale, insieme agli altri protagonisti del settore, non ha nascosto la propria irritazione per il contenuto della norma. Anzi, si può dire tranquillamente che gli editori siano furiosi.

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Il vero nodo non sono i soldi ma la tecnologia

Verrebbe spontaneo pensare che la protesta nasca dal taglio dei ricavi. Dimezzare il prezzo di un manuale in formato digitale significa incassare meno, almeno a prima vista. Eppure il punto centrale della contestazione è un altro, e riguarda un aspetto molto più tecnico che economico. Il testo approvato chiede infatti l’adozione di un DRM, cioè un sistema di protezione dei contenuti digitali, che oggi gli editori semplicemente non possiedono.

Ed è proprio qui che la questione si complica. Una legge può stabilire quanto deve costare un ebook scolastico, ma se allo stesso tempo prevede l’uso di uno strumento che le case editrici non hanno a disposizione, l’applicazione concreta diventa un problema serio. Per chi produce i libri di testo non si tratta quindi di una semplice discussione sui margini di guadagno. Il timore riguarda la possibilità stessa di rispettare quanto richiesto dalla norma con i mezzi attualmente in uso.

Questo spiega anche perché la polemica abbia assunto toni così accesi. Un conto è discutere di prezzi, terreno sul quale una mediazione si trova quasi sempre. Un altro è trovarsi davanti a un obbligo che richiede una tecnologia non ancora presente nel catalogo degli editori. La partita, in altre parole, si gioca su un piano diverso da quello che ci si sarebbe aspettati.

Una maggioranza divisa sui libri scolastici digitali

Lo scontro politico attorno all’emendamento di Fratelli d’Italia racconta bene quanto il tema sia delicato. Da una parte c’è chi spinge per rendere i libri scolastici digitali più accessibili, dimezzandone il costo per legge. Dall’altra c’è chi, come Forza Italia, ha preferito votare insieme all’opposizione pur di non avallare un provvedimento che il settore editoriale considera difficilmente applicabile nella forma attuale.

La scelta degli azzurri non è passata inosservata proprio per il legame con Mondadori, uno dei nomi più pesanti dell’editoria italiana. La posizione del partito è stata interpretata come una difesa diretta degli interessi del gruppo, che condivide con il resto del comparto la stessa preoccupazione. Nonostante questa frattura, i numeri in aula sono bastati e il Senato ha dato il via libera alla norma.

Resta così sul tavolo un obbligo che lega la vendita degli ebook di testo a metà prezzo all’utilizzo di un DRM specifico. Gli editori si trovano ora a dover fare i conti con una regola approvata che chiede loro di dotarsi di un sistema di protezione che, allo stato attuale, non esiste nelle loro piattaforme.

Fonte: TecnoAndroid