Meta One: nuovi abbonamenti premium fino a 460 euro al mese

Con Meta One il gruppo guidato da Mark Zuckerberg mette finalmente ordine in una serie di abbonamenti che negli ultimi mesi erano spuntati un po’ ovunque, tra Facebook, Instagram e WhatsApp, e lo fa costruendo un catalogo di piani premium pensato per aziende, liberi professionisti, creator e utenti che dalle app di Menlo Park pretendono parecchio più della media. Il nome è nuovo, la logica pure, perché adesso l’offerta si presenta come un unico pacchetto con più livelli di accesso invece che come una collezione di sottoscrizioni sparse.

Un punto che l’azienda ha voluto chiarire subito riguarda la gratuità: le piattaforme principali e anche Meta AI restano accessibili senza pagare nulla. Gli abbonamenti servono ad aggiungere strumenti e soprattutto ad alzare i limiti d’uso, che è poi il vero collo di bottiglia per chi lavora con l’intelligenza artificiale generativa tutti i giorni.

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I piani per i singoli utenti, dal Plus al Premium

Alla base della piramide restano i piani Plus individuali già noti, quelli legati alle singole app: circa 3,70 euro al mese per Facebook, stessa cifra per Instagram e circa 2,80 euro al mese per WhatsApp. Chi vuole tutto insieme sale di un gradino e trova il piano Core, proposto a circa 7,40 euro mensili, che raccoglie i vantaggi delle sottoscrizioni singole e ci aggiunge un accesso esteso agli strumenti di intelligenza artificiale, comprese le funzioni per generare immagini e video.

Sopra ancora c’è il piano Premium, a circa 18,50 euro al mese. La sostanza è la stessa del Core, ma con limiti molto più larghi sull’uso degli strumenti AI. Su quanto siano larghi, per ora, dettagli precisi non ne sono stati diffusi, e questo è l’unico vero punto interrogativo dell’intera struttura rivolta al pubblico consumer.

Quattro livelli per chi lavora, fino a 460 euro al mese

La parte più interessante, e anche la più costosa, riguarda il segmento professionale. Qui i livelli sono quattro: Meta One Essential, Advanced, Expert e Max, con prezzi che salgono in modo piuttosto ripido, ovvero circa 14 euro, 46 euro, 138 euro e infine circa 460 euro al mese per il gradino più alto.

Essential unisce alcune funzionalità di Meta Verified agli strumenti AI più recenti, inclusi gli assistenti virtuali aziendali sviluppati dalla società. Advanced introduce una cosa che i social media manager aspettavano da un pezzo, cioè la programmazione della pubblicazione delle Storie, e consente di inserire fino a quattro link cliccabili nelle descrizioni di post e Reel ogni mese. Expert raddoppia il conteggio, portandolo a otto link mensili, e aggiunge la possibilità di confrontare il proprio profilo con altri account simili, una funzione di benchmarking che fino a ieri richiedeva strumenti di terze parti.