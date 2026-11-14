Mercedes, motori benzina e diesel fino al 2040 secondo l’amministratore delegato

Secondo Ola Källenius, amministratore delegato di Mercedes, i motori termici a benzina e diesel hanno davanti al massimo altri 15 anni di vita. Dopo, tutti i costruttori dovranno fare i conti con la tecnologia elettrica. Questo non significa uno stop imminente. La Stella a tre punte non ha alcuna intenzione di fermare la produzione dei propulsori tradizionali nel breve periodo, anche se lo scenario che si delinea per l’automotive è quello di un futuro sempre più silenzioso. La Casa di Stoccarda punta ad accompagnare la transizione a piccoli passi, mantenendo una gamma di motorizzazioni diversificata in base alle esigenze di chi acquista.

Il traguardo finale resta la mobilità a zero emissioni, nonostante numeri di vendita ancora al di sotto delle aspettative. Tempi e modalità però cambieranno a seconda di come si muoveranno i mercati. Mercedes continuerà a investire sull’elettrico nei prossimi anni senza abbandonare i motori a combustione, che resteranno protagonisti almeno fino al 2040. Per i tradizionalisti è un colpo al cuore, anche se il futuro del settore rimane una pagina ancora tutta da scrivere.

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La previsione di Ola Källenius sul 2040

Il manager svedese conosce l’azienda dall’interno. Nel 2010 ha assunto la presidenza della direzione di Mercedes AMG e dal 2013 siede nel comitato esecutivo di Mercedes Benz Cars come responsabile delle vendite. Il 22 maggio 2019, dopo il pensionamento di Dieter Zetsche, ha preso le redini del gruppo come presidente del consiglio di amministrazione di Daimler AG. Da sempre sostenitore delle nuove tecnologie, Ola Källenius si è sbilanciato sul destino della benzina e del gasolio durante un incontro con la stampa in India. Ha spiegato che il passaggio all’elettrico va inteso come una trasformazione industriale lunga tra 20 e 25 anni.

Per il numero uno del marchio tedesco oggi non è possibile fissare una data precisa, come il 2030 o il 2035, a partire dalla quale vendere soltanto auto a batteria, perché i mercati possono ancora evolversi. Källenius ha poi ricordato gli investimenti su una nuova generazione di propulsori e sul V8, descrivendo unità già predisposte per i requisiti Euro 7. Molto dipenderà dalla domanda, destinata a giocare un ruolo decisivo nello sviluppo dei nuovi motori.

Che fine faranno i motori diesel

La stessa logica vale per il diesel, che Mercedes considera ancora fondamentale sui veicoli commerciali leggeri e sulle vetture di grandi dimensioni impiegate per le lunghe percorrenze. Källenius ha portato l’esempio di chi per lavoro macina tra 60.000 e 70.000 km all’anno e ha necessità ben diverse da quelle di chi sceglie una citycar completamente elettrica. Per questi profili il gasolio rimane la soluzione più adatta agli spostamenti impegnativi, nonostante i rincari alla pompa.

Intanto Mercedes Benz prepara il lancio di 40 nuovi modelli nell’arco di 3 anni, con motorizzazioni sia elettriche sia a combustione. Come Toyota e altri grandi marchi mondiali, l’azienda individua la chiave di un listino vincente in una strategia multi energia. Chi guarda al green troverà sempre più modelli a batteria, mentre chi continua a guidare a benzina o a gasolio potrà contare su nuove proposte, ibride comprese. Il costruttore di Stoccarda non intende fissare una scadenza rigida, ma l’orizzonte temporale indicato appare plausibile.

Fonte: TecnoAndroid