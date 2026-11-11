Benzina in Slovenia giù di 12 centesimi: corsa al pieno dall’Italia

Fare il pieno di benzina in Slovenia conviene di nuovo, e parecchio, a molti automobilisti del Nordest. Dalla mezzanotte tra lunedì 9 e martedì 10 novembre 2026 i distributori sloveni applicano infatti un deciso taglio dei prezzi dei carburanti, una misura pensata per dare un po’ di respiro ai cittadini in una fase segnata da rincari generalizzati. L’effetto si sente anche al di qua della frontiera perché il rifornimento oltreconfine diventa di nuovo vantaggioso, complice anche il recente stop allo sconto fiscale sul gasolio.

Quanto costano adesso benzina e diesel oltreconfine

La sforbiciata più evidente riguarda la benzina senza piombo a 95 ottani, che perde 12 centesimi al litro e passa da 1,626 a 1,506 euro. Tradotto in un classico rifornimento da 50 litri, la spesa scende da 81,30 a 75,30 euro, con circa 6 euro risparmiati a ogni pieno. La verde prosegue così una discesa cominciata a metà ottobre, quando il listino era arrivato a toccare quota 1,742 euro.

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Anche chi viaggia a gasolio ha di che sorridere. Il diesel cala di 10,1 centesimi e si attesta a 1,848 euro al litro contro i precedenti 1,949. Su un serbatoio da 50 litri si spendono quindi 92,40 euro invece di 97,45, cioè 5,05 euro in meno. Lo stesso ribasso tocca il gasolio da riscaldamento, che proprio alle porte dell’inverno scende da 1,572 a 1,471 euro al litro.

Dietro queste cifre c’è il collaudato modello statale di regolazione dei prezzi adottato da Lubiana. Le tariffe massime vengono stabilite seguendo l’andamento delle quotazioni petrolifere e il cambio tra euro e dollaro, entrambi calcolati su medie settimanali. I valori calmierati però riguardano soltanto la rete ordinaria, mentre nelle stazioni lungo autostrade e raccordi i prezzi restano del tutto liberi. Senza questa regolamentazione e senza i regimi di esenzione fiscale oggi in vigore, la benzina in Slovenia costerebbe intorno a 1,734 euro e il gasolio 2,130 euro al litro.

Arriva il via libera europeo al taglio delle accise

Il quadro potrebbe diventare ancora più favorevole. I ministri delle Finanze dell’Unione riuniti nell’Ecofin hanno concesso alla Slovenia l’autorizzazione definitiva a ridurre le accise su benzina e gasolio sotto i livelli minimi comunitari per sei mesi. La richiesta formale era stata presentata da Lubiana a luglio, con l’obiettivo di proteggere famiglie e imprese dall’aumento dei costi energetici.

Numeri alla mano, il governo sloveno potrà abbassare l’imposta sulla benzina fino a un minimo di 13,95 centesimi al litro, contro i 41,759 centesimi attuali. Per il gasolio la soglia potrà scendere a 10,5 centesimi rispetto ai 33 ordinari. Il ministro sloveno delle Finanze Andrej Šircelj ha accolto con favore la decisione, precisando però che gli eventuali tagli dipenderanno dall’andamento effettivo del mercato.

Friuli pronto alla corsa al pieno

I nuovi listini resteranno validi per sette giorni esatti, fino a lunedì 16 novembre. Proprio la consueta cadenza settimanale degli aggiornamenti lascia prevedere nei prossimi giorni un afflusso consistente di automobilisti italiani decisi a fare il pieno oltreconfine. A muoversi saranno soprattutto i residenti nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, le più vicine al confine sloveno.

Fonte: TecnoAndroid