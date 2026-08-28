Mercedes Classe C 2026: prezzi da 51.277 euro e 100 km elettrici

La nuova Mercedes Classe C arriva nelle concessionarie italiane con un listino che parte da 51.277 euro per la berlina C 200, cifra che sale a 52.863 euro scegliendo la carrozzeria station wagon. Un aggiornamento pesante, non una semplice rinfrescata, che punta tutto su tre direzioni ormai familiari alla casa di Stoccarda: comfort di marcia, elettrificazione spinta e servizi digitali. L’obiettivo dichiarato è tenere la berlina media della Stella al centro di un segmento premium sempre più affollato.

Sul fronte estetico i cambiamenti si notano soprattutto davanti. La calandra è nuova, più imponente, con cornice cromata e profilo illuminato, mentre i proiettori adottano un inedito disegno a stella. A collegare i vari elementi c’è una sagoma in plastica nera che riprende in modo evidente il linguaggio della sorella maggiore Classe E. La firma luminosa rende l’auto riconoscibile anche di notte, e al catalogo si aggiungono nuovi cerchi più due tinte carrozzeria inedite.

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Motori mild hybrid e ibride ricaricabili fino a 100 km elettrici

La gamma motori copre benzina e diesel, tutti elettrificati e già pensati per reggere l’urto delle norme EU7. I termici tradizionali lavorano in configurazione mild hybrid con alternatore starter integrato di seconda generazione, capace di aggiungere fino a 17 kW e 205 Nm di coppia. Tradotto in pratica: partenze più pronte, meno strappi ai bassi regimi e consumi limati.

Le versioni plug in hybrid sono quelle che fanno il salto più netto, con un’autonomia in solo elettrico dichiarata fino a 100 chilometri nel ciclo WLTP. La ricarica accetta fino a 11 kW in corrente alternata e arriva a 55 kW in corrente continua, numero non banale per una ibrida ricaricabile, che permette di recuperare la batteria in una sosta breve invece che in una notte intera.

Il capitolo tecnologia è forse quello dove la distanza dal modello precedente si sente di più. Debutta infatti MB.OS, l’architettura software sviluppata internamente da Mercedes, che gestisce le funzioni principali della vettura e apre la porta agli aggiornamenti da remoto. Sopra ci gira la quarta generazione di MBUX, con un assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale in grado di reggere conversazioni articolate e di dare risposte che tengono conto delle abitudini di chi guida. Completano il quadro la navigazione con Google Maps, MBUX Surround Navigation, i servizi Digital Extras e la suite di assistenza alla guida e al parcheggio MB.DRIVE.

Allestimenti e listino prezzi della Classe C in Italia

Gli allestimenti sono quattro. Advanced è la porta d’ingresso e comprende già strumentazione digitale, display centrale, Apple CarPlay e Android Auto, ricarica wireless per lo smartphone, volante sportivo multifunzione in pelle, sedili anteriori riscaldabili, MBUX e diversi aiuti alla guida tra cui Blind Spot Assist, riconoscimento della velocità massima e MB.DRIVE Standard.

Advanced Plus chiede 1.660 euro in più e aggiunge pacchetto Memory per i sedili, Pre Safe, illuminazione dell’abitacolo, soglie d’ingresso illuminate e calandra illuminata. Premium costa 4.923 euro in più rispetto alla versione base e porta fari DIGITAL LIGHT, pacchetto Keyless Go con Hands Free Access, realtà aumentata per la navigazione, parcheggio con visione a 360 gradi e vetri insonorizzanti. Il top di gamma Premium Plus, con un sovrapprezzo di 9.785 euro, mette sul piatto head up display, DIGITAL LIGHT con funzione di proiezione, tetto panoramico apribile, impianto audio Burmester Surround e climatizzatore automatico COMFORTMATIC.

Ecco il listino della station wagon, valido anche come riferimento per la berlina. C 200 2.0 da 177 CV mild hybrid benzina a 52.863 euro, C 200d 2.0 da 163 CV mild hybrid diesel a 57.265 euro, C 250 2.0 da 218 CV benzina a 58.963 euro, C 250d 2.0 da 200 CV diesel a 59.250 euro, C 250 4Matic a 61.403 euro, C 250d 4Matic a 61.690 euro, C 300 2.0 da 258 CV a 64.587 euro. Per le ibride ricaricabili si parte dalla C 300 e da 326 CV a 68.658 euro, si passa alla C 300 e 4Matic a 71.098 euro e si chiude con la C 400 e 4Matic da 394 CV a 76.216 euro.