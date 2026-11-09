Gerrothorax maritimus, il primo anfibio marino cacciava sul fondale

Circa 237 milioni di anni fa un animale protetto da una robusta corazza si muoveva sul fondale marino in cerca di prede, senza alcun legame con la terraferma o con l’acqua dolce. Si chiama Gerrothorax maritimus ed è il primo anfibio marino mai conosciuto, cioè il primo anfibio di cui si sappia con certezza che abbia vissuto senza poter contare né sul suolo asciutto né su fiumi, laghi o stagni. Detta così potrebbe sembrare una curiosità per pochi appassionati di fossili. In realtà il dato è tutt’altro che marginale, perché mette in discussione un’idea molto radicata su questo gruppo di animali.

Un anfibio lontano da terra e acqua dolce

Nell’immaginario comune gli anfibi sono creature di confine, sempre a metà strada tra due mondi. Basta pensare a rane e salamandre, che si associano quasi istintivamente a rive fangose, pozze e ambienti umidi. Proprio per questo il caso di Gerrothorax maritimus colpisce tanto. Questa creatura non abitava una zona di passaggio tra acqua e terra ma conduceva la propria esistenza interamente in un ambiente salato, senza alcuna possibilità di raggiungere la terraferma o di rifugiarsi in acque dolci.

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Già il nome scelto per la specie racconta molto. Quel “maritimus” richiama direttamente il mare e sottolinea la caratteristica che rende questo animale un unicum tra quelli finora noti. Fino a questa scoperta non si conosceva infatti nessun altro anfibio capace di vivere stabilmente in un contesto del genere. Ecco perché si parla del primo anfibio marino mai documentato, un primato che pesa parecchio quando si cerca di ricostruire le abitudini di questi animali così antichi.

Corazzato e cacciatore del fondale marino

L’altro aspetto che rende il ritrovamento così interessante riguarda il modo in cui questo animale viveva. Gerrothorax maritimus era un anfibio corazzato, dotato quindi di una sorta di armatura naturale, e trascorreva la sua esistenza sul fondale marino. Non si limitava a stazionare laggiù. Sul fondo del mare questo animale cacciava, procurandosi il cibo in un ambiente che oggi nessuno assocerebbe spontaneamente a un anfibio.

L’immagine che ne viene fuori è piuttosto lontana da quella della classica rana che salta da una foglia all’altra. Qui si tratta di un predatore protetto da una corazza che si muoveva sul fondo e lì trovava tutto ciò che gli serviva per sopravvivere. Un quadro insolito, che allarga parecchio i confini di quello che si pensava possibile per questa classe di vertebrati.

Il fossile restituisce dunque l’immagine di un animale perfettamente inserito in un habitat salato, una specie che per quanto se ne sa oggi non aveva bisogno di tornare a riva. È proprio questa totale indipendenza dalla terraferma e dalle acque dolci a distinguerlo da tutti gli altri anfibi conosciuti.

Gerrothorax maritimus, vissuto circa 237 milioni di anni fa, è quindi il primo anfibio noto ad aver abitato e cacciato sul fondo del mare senza alcun accesso alla terra o all’acqua dolce.

Fonte: TecnoAndroid