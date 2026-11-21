Le autorità statunitensi hanno confermato ufficialmente l’apertura di un’indagine penale su Megaspeed, la società finita al centro dello scandalo che coinvolge Jensen Huang, fondatore e ormai ex amministratore delegato di NVIDIA. La notizia arriva direttamente da Washington e segna un passaggio importante in una vicenda che fino a poco tempo fa sembrava muoversi soprattutto sul piano personale. Ora invece entrano in gioco le istituzioni federali, con tutto il peso che questo comporta per un’azienda già finita sotto i riflettori.

A muoversi sono stati due organismi di primo piano, il Dipartimento di Giustizia e il Dipartimento del Commercio, che nelle scorse ore hanno diffuso una dichiarazione congiunta attraverso Twitter. Il comunicato in realtà non entra troppo nel merito e i dettagli concreti restano pochi. Il messaggio di fondo però è piuttosto chiaro: le due amministrazioni intendono perseguire legalmente qualsiasi condotta illecita e ricostruire con precisione cosa sia successo davvero. Una presa di posizione formale che, per quanto sobria nei contenuti, conferma quanto la questione venga considerata seria ai vertici del governo americano.

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Il legame tra Megaspeed e Alice Huang

Per capire perché proprio Megaspeed sia finita nel mirino degli investigatori bisogna guardare alla figura di Alice Huang. Si tratta della donna con cui Jensen Huang avrebbe avuto una relazione, almeno stando a quanto emerso finora. Nonostante il cognome identico, tra i due non esiste alcun legame di parentela, una coincidenza che ha generato non poca confusione nelle prime fasi della vicenda. Il punto centrale è che Alice Huang ricopre o ha ricoperto un ruolo dirigenziale proprio all’interno della società oggi sotto inchiesta.

Su questo aspetto l’azienda ha voluto mettere subito le cose in chiaro. La versione ufficiale fornita da Megaspeed sostiene che la manager abbia lasciato il proprio incarico nell’estate del 2025 e che da quel momento non intrattenga più alcun rapporto professionale con la società. Una precisazione evidentemente pensata per prendere le distanze dalla dirigente e dal clamore che la circonda. Resta il fatto che il collegamento tra le due parti è stato sufficiente a richiamare l’attenzione delle autorità e a trasformare un caso privato in qualcosa di molto più ampio.

Il nodo delle esportazioni di chip per l’intelligenza artificiale

Al di là della dimensione personale, il cuore dell’indagine riguarda un tema decisamente più delicato. Il sospetto è che Megaspeed possa aver aggirato le restrizioni sulle esportazioni di chip avanzati, in particolare quelli destinati ai server e ai datacenter dedicati all’intelligenza artificiale. Si parla quindi di componenti strategici, soggetti a regole molto stringenti proprio per il loro valore tecnologico e per il ruolo che giocano nello sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale più sofisticati.

È esattamente qui che la vicenda smette di essere soltanto una storia legata alla vita privata di uno dei manager più noti del settore tecnologico. Le eventuali violazioni delle norme sull’export toccano interessi che vanno ben oltre le singole persone coinvolte, ed è per questo che la competenza è finita nelle mani di due dipartimenti federali così rilevanti. Il coinvolgimento del Dipartimento del Commercio in particolare si spiega proprio con la natura dei presunti illeciti, legati al controllo sulla circolazione di tecnologie considerate sensibili.

Per ora, come detto, le informazioni ufficiali si fermano alla conferma dell’inchiesta e alla volontà di fare piena luce sui fatti. Il caso Megaspeed intreccia così il nome di Jensen Huang, la posizione di Alice Huang all’interno della società e il tema caldissimo dei semiconduttori destinati all’intelligenza artificiale. La dichiarazione congiunta diffusa su Twitter dalle due amministrazioni rappresenta al momento l’unico elemento formale sul tavolo, accompagnata dall’impegno a perseguire ogni eventuale atto illecito emerso nel corso delle verifiche.

Fonte: TecnoAndroid