Un collegamento Bitly pubblicato quindici anni fa da un account ufficiale può oggi portare chi clicca in un posto del tutto diverso da quello previsto. Non è servito violare nessun profilo, è bastato che alcuni vecchi link abbreviati finissero nelle mani sbagliate. È successo con post di Burger King, McDonald’s e Donald Trump, i cui indirizzi brevi sono passati sotto il controllo di soggetti estranei.

Il meccanismo è vecchio quanto il web sociale. I servizi che accorciano gli indirizzi trasformano URL lunghissimi in stringhe compatte, una comodità che andava fortissimo quando Twitter imponeva il limite di 140 caratteri. Bitly, nato nel 2008, ha spinto molto questa abitudine offrendo anche le statistiche sui clic. Ora però viene a galla una debolezza poco evidente, perché l’indirizzo abbreviato può sopravvivere al controllo di chi lo aveva creato.

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Come sono stati dirottati i vecchi link Bitly

Ogni collegamento è composto da due parti, il dominio del servizio e una stringa identificativa che in gergo si chiama back half. Quando il browser richiede l’indirizzo breve, Bitly consulta l’associazione salvata nei propri sistemi e restituisce un reindirizzamento HTTP verso la destinazione legata a quella stringa.

In teoria un identificativo già usato dovrebbe restare riservato anche dopo la cancellazione dell’account che lo aveva generato, altrimenti chiunque potrebbe registrarlo di nuovo e cambiarne la meta. La documentazione ufficiale di Bitly, aggiornata ad agosto 2026, lo dice chiaramente: i back half del dominio bit.ly non si possono riutilizzare. Un’indagine recente racconta però un’altra storia, con pagine informative che mostravano date di creazione del 2026 per stringhe già presenti in post del 2011.

Il caso più eloquente riguarda 97 indirizzi comparsi nei messaggi pubblicati dall’account di Donald Trump tra il 2009 e il 2013, analizzati attraverso un archivio pubblico dei tweet. Solo 40 erano ancora quelli originali. Altri 49 risultavano ricreati in seguito, pur portando a destinazioni apparentemente coerenti con i messaggi. Sette rimandavano a contenuti estranei e uno era bloccato perché potenzialmente dannoso o spam. Colpisce il fatto che 48 identificativi siano stati ricreati in appena 17 minuti, il 26 maggio 2023. Potrebbe essersi trattato di un ripristino, ma non ci sono prove pubbliche su chi lo abbia fatto. Il campione resta comunque limitato e non consente di stimare quanti collegamenti siano vulnerabili a livello globale.

La risposta della società e i rischi del link hijacking

Bitly ha ammesso pubblicamente il problema, spiegando che alcuni attori malevoli erano riusciti a riutilizzare collegamenti vecchi e inattivi per mandare gli utenti verso contenuti diversi dagli originali. Certi indirizzi nati in modo legittimo puntavano ormai a spam, materiale inappropriato o pagine dannose. La società ha sospeso gli account coinvolti e ha avviato la disattivazione dei link interessati. Il nodo vero riguarda l’unicità permanente degli identificativi, che andrebbe garantita a prescindere dalla durata degli account.

Finora gli episodi hanno toccato soprattutto pagine dimostrative o provocatorie, ma il link hijacking potrebbe avere conseguenze ben più pesanti. Un indirizzo diffuso anni fa da un’organizzazione affidabile potrebbe portare all’improvviso su una falsa pagina di accesso, su un sito pensato per rubare criptovalute o verso un download malevolo. È proprio la credibilità del messaggio originale a rendere la tecnica appetibile per i criminali informatici. E il pericolo non si ferma ai social, perché newsletter, documenti PDF, pagine di assistenza e codici QR stampati possono continuare a circolare per anni.

Come controllare un URL abbreviato

Per verificare un collegamento basta aggiungere il simbolo + in fondo all’indirizzo, per esempio bit.ly/identificativo+. Si apre una pagina informativa che mostra la destinazione e, quando disponibile, la data di creazione. Se questa è successiva alla pubblicazione del documento che contiene il link, qualcosa non quadra ed è meglio diffidare dei vecchi link in questione.

Le aziende dovrebbero fare un censimento degli URL abbreviati presenti nei propri archivi, controllarne le destinazioni ed eliminare i riferimenti alterati. Per i nuovi collegamenti conviene usare un dominio breve gestito direttamente, così da dipendere meno da identificativi di servizi esterni, purché si mantenga sempre il controllo del dominio e della configurazione DNS. Lo stesso tema della dismissione degli indirizzi è emerso anche con la chiusura progressiva di goo.gl di Google. Un collegamento può smettere di funzionare, ma non dovrebbe mai passare a qualcun altro senza che chi lo aveva pubblicato possa accorgersene.

Fonte: TecnoAndroid