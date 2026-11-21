Chi usa ogni giorno Microsoft To Do per organizzare commissioni, scadenze e piccoli promemoria dovrà presto segnare un impegno in più sulla propria lista, e non sarà dei più piacevoli: cercare un’alternativa. L’applicazione di Microsoft dedicata alle cose da fare è infatti destinata a una dismissione ufficiale, e per molti utenti questo significa ripensare un’abitudine consolidata negli anni.

Il paradosso è quasi ironico. Proprio uno strumento nato per non dimenticare nulla finisce per diventare l’ultima voce da spuntare, quella che chiude il cerchio. Per chi ha affidato a questa app per le cose da fare la gestione della spesa, del lavoro o delle faccende di casa, il passaggio a un altro servizio richiederà un po’ di tempo e qualche aggiustamento nella routine quotidiana. Non si tratta di un trasloco complicato, ma nemmeno di un gesto da compiere a cuor leggero.

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Un addio che non sorprende davvero

A dirla tutta, la notizia non piomba dal nulla. Da parecchio tempo era evidente che To Do non rientrasse tra le priorità di Microsoft. Il software dava l’impressione di essere stato lasciato un po’ a sé stesso, con novità che arrivavano col contagocce e aggiornamenti generici sempre più rari. Una condizione che nel gergo degli appassionati ha un nome preciso, abandonware, e che descrive bene quei programmi ancora funzionanti ma di fatto privi di cure da parte di chi li ha sviluppati.

C’è poi un dettaglio piccolo ma piuttosto eloquente. La pagina web di To Do mostra ancora oggi un’icona di Windows 10, segno che nessuno si è preso la briga di rinfrescare nemmeno l’aspetto grafico della presentazione. Non è certo una prova definitiva, però racconta abbastanza bene il livello di attenzione riservato all’app negli ultimi tempi. Quando un’azienda delle dimensioni di Microsoft trascura anche gli elementi più visibili di un prodotto, il messaggio arriva forte e chiaro agli utenti più attenti.

Chi seguiva da vicino l’evoluzione del servizio aveva quindi già messo in conto un epilogo di questo tipo. Il pensionamento di Microsoft To Do rappresenta soltanto la conferma di una tendenza che si percepiva da tempo, senza particolari colpi di scena. Più che un fulmine a ciel sereno, insomma, somiglia alla chiusura formale di una storia che si era già fermata da un pezzo.

Dalle radici di Wunderlist alla nascita di To Do

Per capire perché questa chiusura dispiaccia a più di qualcuno bisogna fare un passo indietro. To Do è stata realizzata dal team di Wunderlist, una delle applicazioni per la gestione delle attività più apprezzate del suo periodo, dopo che Microsoft ne aveva completato l’acquisizione. Wunderlist poteva contare su una comunità di utenti molto affezionata, persone che avevano costruito attorno a quel programma il proprio metodo di organizzazione personale. Proprio quell’eredità ha continuato a vivere dentro il nuovo servizio, che ne ha raccolto lo spirito e una buona parte del pubblico.

Con la trasformazione in To Do l’offerta non si è limitata a cambiare nome e veste grafica. Il servizio è anzi migliorato sotto diversi aspetti, a partire dalla sincronizzazione tra dispositivi, che permetteva di ritrovare liste e promemoria sempre aggiornati passando da un apparecchio all’altro senza alcuno sforzo. Una funzione che per molti utenti è diventata irrinunciabile nella gestione quotidiana degli impegni e che ha rappresentato uno dei principali punti di forza dell’applicazione rispetto al suo predecessore.

Fonte: TecnoAndroid