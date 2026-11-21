Il Black Friday è cominciato da poche ore e tra i prodotti che stanno sparendo più velocemente dalle vetrine virtuali di Amazon c’è Nothing Phone (3). Il motivo è piuttosto semplice. Il top di gamma del marchio britannico è sceso a 499 euro, un prezzo mai visto prima che segna il nuovo minimo storico e che sta convincendo parecchi utenti a completare l’acquisto senza troppe esitazioni.

Vale la pena guardare da vicino cosa offre questo smartphone, perché la cifra richiesta oggi è molto lontana da quella di listino e le specifiche restano quelle di un vero flagship, con un’identità estetica che difficilmente passa inosservata.

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Nothing Phone (3) e la novità della Glyph Matrix

Con questo modello l’azienda torna a presidiare la fascia alta del mercato, puntando ancora una volta sul design trasparente diventato ormai il suo tratto distintivo. La vera sorpresa però sta sul retro, dove compare la Glyph Matrix. Si tratta di un piccolo display monocromatico formato da 489 micro LED che mostra notifiche, animazioni, lo stato della ricarica e perfino qualche minigioco. Il tutto si gestisce con un pulsante dedicato, pensato per ridurre il tempo passato a fissare lo schermo principale.

Davanti trova posto un pannello AMOLED flessibile da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate adattivo fino a 120Hz. La luminosità di picco tocca i 4500 nit, il valore più alto mai raggiunto da un dispositivo Nothing. Le cornici misurano appena 1,87 mm e arriva anche la certificazione IP68, una prima volta assoluta per il brand. Completano il quadro il Gorilla Glass Victus sulla parte posteriore e il telaio in alluminio, segno di una cura costruttiva che non lascia molto al caso.

Prestazioni, fotocamere e autonomia

All’interno lavora il Snapdragon 8s Gen 4 di Qualcomm, affiancato in questa configurazione da 12GB di RAM e 256GB di memoria UFS 4.0. Il comparto fotografico di Nothing Phone (3) si basa su tre sensori posteriori da 50 MP. C’è il principale stabilizzato, c’è un ultragrandangolare e c’è un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3x, una dotazione completa che copre praticamente ogni situazione di scatto.

Uno degli elementi più interessanti resta la batteria al silicio carbonio da 5150 mAh, una tecnologia ancora poco diffusa sul mercato occidentale. L’autonomia arriva fino a 24 ore e la ricarica rapida a 65W permette di passare al 50% in soli 20 minuti. Sul fronte software il produttore promette 5 anni di aggiornamenti e 7 anni di patch di sicurezza, un supporto che in questa fascia di prezzo non si incontra spesso.

Lo sconto del Black Friday su Amazon

Il listino ufficiale della versione 12GB/256GB è fissato a 849 euro. Grazie alla promozione del Black Friday attiva su Amazon il prezzo scende a 499 euro, con uno sconto del 41% che corrisponde a un risparmio concreto di 350 euro rispetto alla cifra originale.

Non sorprende quindi che lo smartphone figuri già tra i più venduti di queste prime ore di offerte, a conferma di quanto la community abbia colto subito la convenienza dell’operazione. Proprio per questo la disponibilità di Nothing Phone (3) a questo prezzo potrebbe esaurirsi in tempi piuttosto brevi.

Fonte: TecnoAndroid