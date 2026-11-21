TSMC ha confermato che i dati personali di alcuni suoi dipendenti sono finiti online senza alcuna autorizzazione, dopo che un attore malevolo aveva messo all’asta 6,9 GB di informazioni che sostiene di aver sottratto all’azienda. Il colosso taiwanese dei semiconduttori ha chiarito che la violazione dei dati riguarda lavoratori attuali ed ex collaboratori, ma non ha alcun impatto sulle attività produttive né sui clienti. Le verifiche interne hanno poi portato a una conclusione precisa: il materiale trapelato corrisponde a quello conservato presso un fornitore di servizi cloud esterno, e quindi il punto debole non sarebbe da cercare nell’infrastruttura di TSMC.

Per inquadrare la portata della vicenda basta ricordare chi è TSMC. Si tratta del più grande produttore di chip su commissione al mondo, quello che realizza processori avanzati e altri semiconduttori per aziende come Apple e Nvidia. Lo scorso anno ha spedito circa 15 milioni di wafer equivalenti da 12 pollici e ha registrato ricavi annui per circa 105 miliardi di euro. Numeri enormi, che rendono qualsiasi incidente legato alla sicurezza un fatto da osservare con attenzione.

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Il ruolo del fornitore cloud e la comunicazione alla SEC

L’indagine condotta dall’azienda ha stabilito che le informazioni comparse in rete combaciano con quelle archiviate nei “servizi di sistema di un fornitore di servizi cloud” utilizzato dalla società. In altre parole la falla si troverebbe all’esterno dei sistemi proprietari del gruppo. TSMC ha comunicato la situazione anche alla SEC, l’autorità statunitense che vigila sui mercati finanziari, con una nota piuttosto asciutta.

“TSMC ha rilevato che alcuni dati dei nostri dipendenti attuali ed ex dipendenti sono stati resi disponibili su un sito web esterno senza autorizzazione” si legge nel documento depositato. E poco più avanti l’azienda aggiunge che “al momento non abbiamo trovato prove che i sistemi di TSMC siano stati compromessi”. Nel frattempo il produttore di chip sta avvisando il personale coinvolto e offrendo il supporto necessario, e ha anche coinvolto una società specializzata in sicurezza informatica per gestire la situazione con l’aiuto di professionisti esterni.

SmithBianl e l’asta sui dati dei dipendenti

Tutto è partito l’8 novembre 2026, quando un utente con lo pseudonimo SmithBianl ha pubblicato su un forum frequentato da hacker un file di testo con 499 righe di informazioni presumibilmente rubate a TSMC. Secondo quanto dichiarato dallo stesso autore, quel file era soltanto un campione di un archivio ben più ampio da 6,9 GB, con circa 46.000 schede relative ai dipendenti dell’azienda.

Il contenuto descritto nel post è decisamente delicato. Tra i dati indicati figurano i numeri della carta d’identità nazionale dei lavoratori, gli indirizzi di residenza, i recapiti e perfino le informazioni bancarie. Il tipo di materiale che, nelle mani sbagliate, può alimentare frodi e tentativi di truffa mirati.

SmithBianl ha messo in vendita l’intero pacchetto con un’asta che partiva da 3 bitcoin, una cifra pari a circa 56.000 euro. L’avvertimento allegato all’annuncio era chiaro. Se nessuno si fosse fatto avanti per acquistarlo, l’archivio sarebbe stato diffuso gratuitamente nel giro di una settimana, con una prima scadenza fissata al 15 novembre.

Alla richiesta di chiarire se l’azienda avesse avuto contatti con l’autore dell’attacco e se avesse intenzione di pagare per evitare la pubblicazione completa dei dati personali dei propri dipendenti, un portavoce di TSMC ha preferito non rilasciare commenti in questa fase.

Fonte: TecnoAndroid