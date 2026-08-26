Mammiferi che attraversarono l’oceano prima dell’istmo di Panama

Attenzione a immaginare i continenti americani come due terre rimaste separate fino al momento esatto in cui l’istmo di Panama le ha unite. La storia dello scambio di mammiferi tra Nord e Sud America è molto più antica e sorprendente di così, e racconta di animali che hanno attraversato tratti di oceano milioni di anni prima che esistesse un ponte di terra a collegare le due masse continentali.

Un viaggio iniziato molto prima del previsto

Per lungo tempo si è pensato che il grande scambio di fauna tra i due continenti fosse cominciato solo quando le terre si sono finalmente saldate. L’idea era semplice e ordinata, quasi rassicurante. I due mondi separati, con le loro creature così diverse tra loro, avrebbero iniziato a mescolarsi soltanto dopo la comparsa dell’istmo di Panama. E invece no, le cose sono andate diversamente.

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Molto prima che questo corridoio naturale emergesse, alcuni mammiferi erano già riusciti a passare dall’una all’altra sponda. Non attraverso un cammino asciutto e comodo, ma affrontando l’oceano. Qualcuno di questi viaggiatori riuscirebbe a stupire chiunque, perché non si tratta esattamente degli animali che verrebbero in mente pensando a formidabili nuotatori o a esperti navigatori marini.

Chi ha davvero attraversato il mare

La parte più affascinante di questa vicenda riguarda proprio l’identità di questi attraversatori di oceano. Alcuni di loro potrebbero lasciare a bocca aperta, perché non corrispondono all’immagine che di solito ci si fa di un animale capace di superare distese d’acqua salata. Non erano necessariamente creature costruite per la vita marina, eppure ce l’hanno fatta.

Questo dettaglio ribalta parecchie convinzioni radicate. Significa che il movimento della fauna tra i due continenti non ha seguito un copione lineare, con un prima e un dopo netti scanditi dalla nascita dell’istmo. È stato piuttosto un processo lungo, fatto di tentativi, di traversate improbabili e di animali che, contro ogni aspettativa, hanno trovato il modo di raggiungere nuove terre.