macOS Golden Gate 27.2 RC porta Siri AI in nuove lingue sul Mac

Apple ha distribuito agli sviluppatori la release candidate di macOS Golden Gate 27.2, la build che anticipa l’arrivo del prossimo aggiornamento per i Mac. La nuova versione arriva a distanza di appena una settimana dalla quarta beta e porta con sé un paio di novità piuttosto concrete: l’estensione di Siri AI a nuove lingue e dei cursori rinnovati per regolare luminosità e volume. Un aggiornamento che non stravolge il sistema ma che va a toccare aspetti usati ogni giorno da chi lavora o si diverte davanti a un Mac.

Il passaggio alla fase di release candidate ha un significato preciso nel ciclo di sviluppo di Apple. Dopo diverse settimane di test con le beta, l’azienda di Cupertino mette nelle mani dei programmatori una versione considerata ormai molto vicina a quella che verrà distribuita a tutti. È il momento in cui chi sviluppa app e servizi per il Mac può verificare con più tranquillità che tutto funzioni come previsto, senza dover inseguire cambiamenti continui da una build all’altra. Con macOS Golden Gate il percorso è stato abbastanza rapido: quattro beta e ora la versione candidata al rilascio, arrivata sette giorni dopo l’ultima tappa di test.

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La procedura per mettere le mani sulla nuova build è semplice ma riservata agli sviluppatori registrati. Chi fa parte del programma deve aprire l’app Impostazioni di Sistema e cliccare sulla voce Generali. Da lì si passa alla sezione Aggiornamento Software, dove è possibile attivare la ricezione delle beta di macOS Golden Gate. Una volta abilitata l’opzione, la release candidate compare tra gli aggiornamenti disponibili e può essere installata come qualsiasi altro pacchetto di sistema.

Nessun passaggio complicato quindi, né strumenti esterni da configurare. Tutto avviene all’interno delle impostazioni del Mac, con lo stesso meccanismo già usato nelle settimane precedenti per scaricare le varie beta di macOS Golden Gate 27.2. Chi aveva già seguito le versioni di prova si ritroverà quindi in un terreno conosciuto, mentre gli altri utenti dovranno pazientare ancora un po’ prima di vedere l’aggiornamento comparire sui propri computer.

Siri AI in nuove lingue e cursori rinnovati

Sul fronte delle novità la più rilevante riguarda Siri AI, che con questo aggiornamento si apre a nuove lingue. Un’espansione che allarga la platea di utenti in grado di sfruttare l’assistente potenziato dall’intelligenza artificiale direttamente sul proprio Mac, senza dover per forza impostare il sistema in una lingua diversa dalla propria. Per molte persone si tratta probabilmente del cambiamento più atteso dell’intera versione, quello che rende davvero accessibile una funzione fino a oggi limitata a un numero più ristretto di idiomi.

Accanto all’assistente vocale c’è poi un intervento più piccolo ma altrettanto visibile: i nuovi cursori di luminosità e volume. Sono due controlli che si toccano decine di volte al giorno, spesso senza nemmeno pensarci, e proprio per questo un loro ripensamento finisce per farsi notare nell’uso quotidiano del computer.

Quanto ai tempi, il debutto pubblico di macOS Golden Gate 27.2 è atteso verso la fine di ottobre, a breve distanza dalla diffusione della release candidate agli sviluppatori.

Fonte: TecnoAndroid