Apple HomeView, il prossimo modello avrebbe un braccio robotico

Apple ha già in cantiere una versione più ambiziosa di Apple HomeView, lo smart display presentato appena la scorsa settimana dopo mesi di indiscrezioni. Secondo le ultime voci il prossimo modello punterebbe su uno schermo più grande e su un braccio robotico capace di farlo ruotare a 360°, con un debutto previsto non prima del 2027.

Conviene però partire da quello che è già realtà. HomeView è il dispositivo con cui l’azienda di Cupertino vuole rendere la casa sempre più intelligente, riunendo in un solo punto i contenuti di intrattenimento, le funzioni di comunicazione e la gestione dei vari accessori della smart home. Si tratta quindi di un vero e proprio hub domestico, pensato per diventare il centro di controllo dell’abitazione.

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Le due versioni di Apple HomeView appena presentate

Per il lancio Apple ha scelto di proporre due varianti del suo smart display, accomunate dallo stesso display Liquid Retina da 7 pollici con tecnologia IPS LCD. A cambiare è soprattutto il modo in cui lo schermo trova posto all’interno della casa.

Nella versione Standard il pannello è collegato a una base a cupola che integra un altoparlante. A tenere insieme le due parti c’è una cerniera in acciaio inossidabile che permette di inclinare il dispositivo e di regolarlo in base alle proprie esigenze, così da trovare sempre l’angolazione più comoda per guardare lo schermo.

La variante Wall Mounted segue invece un’impostazione diversa e rinuncia alla base. In questo caso il dispositivo viene montato direttamente a parete, mantenendo lo stesso schermo da 7 pollici della sorella da appoggio.

Un nuovo HomeView di fascia alta con schermo da 9 pollici

Le novità però potrebbero non fermarsi qui. A riaccendere i riflettori sui progetti di Cupertino è stato il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, secondo il quale Apple avrebbe in programma il lancio di una versione di fascia alta del suo nuovo hub per la casa connessa.

Stando alle sue informazioni, il nuovo Apple HomeView dovrebbe contare su un display da 9 pollici, quindi più ampio rispetto ai due modelli appena annunciati. L’aspetto più interessante riguarda però il supporto. Lo schermo sarebbe infatti agganciato a uno speciale braccio robotico in grado di farlo ruotare a 360°, una soluzione ben diversa dalla cerniera della versione Standard che consente soltanto di inclinare il pannello.

Al momento non circolano altri dettagli su questo dispositivo. Mancano informazioni sulle specifiche tecniche e su eventuali funzioni aggiuntive, mentre la finestra di lancio resta piuttosto ampia, visto che il prodotto potrebbe arrivare sul mercato nel 2027 oppure nel 2028.

Anche il nome è tutt’altro che definito. Gurman si limita ad avanzare qualche ipotesi e tra le possibili denominazioni del futuro modello compaiono HomeView Max, HomeView Ultra e HomeView 360. Ulteriori informazioni sul progetto sono attese nel corso dei prossimi mesi.

Fonte: TecnoAndroid