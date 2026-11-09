Siri Recap su Apple Watch: riassume le conversazioni con l’IA

Con watchOS 27.3, arrivato questa settimana in versione beta insieme a iOS 27.3, Apple porta sugli smartwatch più recenti una funzione destinata a far discutere. Si chiama Siri Recap e trasforma l’orologio in un vero assistente basato sull’intelligenza artificiale, capace di prendere appunti sulle conversazioni della giornata e di riassumerle in un secondo momento. Le prime prove sul campo raccontano un risultato sorprendente, anche se non mancano le perplessità sul fronte della riservatezza.

La novità è riservata a chi ha acquistato Apple Watch Series 12 oppure Apple Watch Ultra 4 questo autunno. Su questi modelli watchOS 27.3 introduce due funzioni esclusive, Siri Recap e Live Rewind, entrambe parte del pacchetto chiamato Audio Intelligence. Erano state presentate durante il keynote di settembre ma solo in questi giorni hanno fatto il loro debutto in beta.

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Come funziona Siri Recap e perché divide

Secondo la descrizione ufficiale di Apple, Siri Recap prende nota in modo discreto delle conversazioni nel corso della giornata e genera tramite Apple Intelligence dei riepiloghi sintetici da consultare più tardi per rinfrescare la memoria. L’idea è permettere a chi lo usa di restare concentrato sul momento presente senza preoccuparsi di dimenticare qualcosa. I riassunti possono essere impostati per cancellarsi in automatico dopo un periodo massimo di 7 giorni, a meno che non vengano salvati esplicitamente.

È facile capire perché la funzione abbia sollevato qualche polemica. Una volta attivata, infatti, rende l’orologio un dispositivo sempre in ascolto che annota spesso ciò che sente. Apple ha comunque previsto diverse tutele per la privacy. Non c’è attribuzione di chi parla e non vengono registrati dati sensibili come informazioni finanziarie, credenziali di accesso o identificativi personali. Nessun audio viene conservato o registrato, la funzione va attivata volontariamente e si possono stabilire orari o luoghi in cui rimane disattivata.

Le prime impressioni dopo pochi giorni di utilizzo

Lasciando da parte il dibattito sulla riservatezza e guardando solo a come lavora, Siri Recap ha fatto un’ottima impressione. Dopo aver installato le beta di iOS e watchOS 27.3 il martedì, il primo controllo dei riepiloghi è arrivato il mercoledì direttamente dentro l’app di Siri. Il risultato ha lasciato a bocca aperta. L’assistente aveva ricostruito le attività del pomeriggio e della sera precedenti con una precisione e una ricchezza di dettagli davvero notevoli.

Un episodio in particolare rende l’idea. Durante un giro per negozi in famiglia alla ricerca di decorazioni natalizie, Siri ha annotato le dimensioni di un runner da tavola che era stato preso in considerazione. Il punto curioso è che nessuno ricordava che qualcuno ne avesse menzionato la misura. Con ogni probabilità l’aveva detta la moglie, eppure anche se il dettaglio era sfuggito alle persone presenti, l’orologio lo aveva registrato.

C’è poi un altro esempio simpatico. Il giovedì mattina, a colazione, il figlio ha chiesto di ascoltare un po’ di musica sull’HomePod di casa. Più tardi, nello stesso giorno, i brani riprodotti comparivano elencati in fondo all’ultimo riepilogo generato da Siri Recap.

Si tratta ancora di una fase molto iniziale, visto che la funzione è disponibile soltanto in beta, ma quanto emerso in questa prima settimana appare davvero promettente. Almeno finora, nei riepiloghi non è comparsa alcuna informazione che possa essere considerata troppo delicata per finirci dentro.

Fonte: TecnoAndroid