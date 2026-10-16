macOS 27.2 beta 4, bug blocca le finestre di Chrome e Discord

La quarta beta di macOS 27.2, distribuita da Apple il 13 ottobre, ha introdotto un difetto che sta creando più di qualche grattacapo a chi la sta provando. Il problema riguarda la gestione delle finestre delle applicazioni, che in certi momenti smettono semplicemente di muoversi. Si aprono senza intoppi e si possono usare come sempre, ma appena si prova a trascinarle afferrandole dalla barra del titolo restano inchiodate al loro posto, come se il sistema ignorasse del tutto il gesto.

Non si tratta di un blocco costante. Il malfunzionamento sembra comparire in modo intermittente, quindi una finestra può spostarsi regolarmente per un po’ e poi, senza un motivo apparente, rifiutarsi di farlo. A complicare il quadro c’è il fatto che il difetto può colpire più programmi nello stesso momento. Per chi lavora con tante app aperte e ha l’abitudine di sistemarle sullo schermo in base alle esigenze, è un ostacolo tutt’altro che trascurabile, anche se si parla pur sempre di una versione di prova.

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Le prime segnalazioni e le app coinvolte

I primi resoconti sono apparsi su Reddit, all’interno della community che raccoglie gli appassionati delle versioni beta del sistema operativo di Apple. Un utente ha descritto le difficoltà incontrate in particolare con Chrome, Brave, Spotify e Visual Studio Code. In un primo momento aveva ipotizzato che l’anomalia riguardasse solo le applicazioni costruite su Chromium, visto che diversi programmi della lista condividono quella base tecnica.

L’ipotesi però non ha retto a lungo. Lo stesso utente ha poi notato un comportamento identico anche con un’applicazione scritta in Rust e dotata di una barra del titolo personalizzata. Questo dettaglio allarga parecchio il campo, perché lascia intendere che il difetto non dipenda da un singolo motore o da una specifica famiglia di software, ma da qualcosa di più profondo nel modo in cui la nuova beta di macOS 27.2 gestisce le interazioni con le finestre.

Altre conferme sono arrivate in una seconda discussione, aperta il 15 ottobre. Qui un utente ha raccontato che le finestre di Brave e Discord rimanevano bloccate nella loro posizione. Nel caso di Discord la situazione era persino peggiore, dato che non funzionava nemmeno il doppio clic sulla barra superiore, quello che normalmente serve a modificare le dimensioni della finestra. Un sintomo in più che rende il difetto ancora più evidente durante l’uso quotidiano.

Il ruolo di WindowServer nei log di sistema

Esiste anche un modo per riconoscere il problema andando a scavare nei log di sistema. Uno degli utenti coinvolti ha individuato oltre cento messaggi di errore generati dal processo WindowServer, che in macOS si occupa di gestire la visualizzazione delle finestre e tutte le interazioni con esse. In pratica è il componente che entra in gioco ogni volta che una finestra viene aperta, ridimensionata o trascinata da una parte all’altra dello schermo.

La presenza di una quantità così elevata di errori legati proprio a questo processo offre un indizio piuttosto chiaro sull’origine del malfunzionamento. Se il servizio incaricato di coordinare il movimento delle finestre restituisce messaggi di errore a ripetizione, diventa più comprensibile perché le app restino ferme quando si tenta di spostarle. Per chi sta testando la quarta beta di macOS 27.2 e nota questo comportamento, controllare i log alla ricerca delle voci generate da WindowServer è quindi un modo concreto per capire se si tratta dello stesso difetto segnalato dagli altri utenti.

Fonte: TecnoAndroid