Jailbreak PS5: PS5SX2 avvia i dischi originali di PlayStation 2

Il jailbreak di PS5 sta procedendo a un ritmo sempre più rapido e sulle console già sbloccate la macchina di Sony si sta trasformando in una piattaforma parecchio versatile per l’emulazione e la sperimentazione software. Tutto questo accade nonostante le contromosse arrivate da Sony appena poche ore fa, che finora non sembrano aver rallentato in modo evidente il lavoro di chi sviluppa strumenti alternativi per la console.

Il progetto che sta mostrando i risultati più concreti è PS5SX2, un emulatore costruito a partire da PCSX2. Con la versione 2.1.0 diventa possibile avviare i dischi fisici originali di PlayStation 2 direttamente dalla schermata principale di PS5, senza passaggi intermedi. Fino a poco tempo fa bisognava prima eseguire il dump del gioco e salvarlo in formato ISO, una procedura non proprio immediata per chi non ha dimestichezza con questo genere di operazioni. Il nuovo sistema si appoggia invece a ShadowMount Plus insieme a un payload pensato appositamente per lo scopo.

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PS5SX2 e i dischi originali di PlayStation 2

Non mancano però alcuni limiti legati all’hardware. Il lettore interno della console è in grado di leggere soltanto i giochi PS2 distribuiti su DVD, mentre i titoli pubblicati su CD restano esclusi. Distinguerli è abbastanza semplice, perché spesso questi ultimi si riconoscono dal fondo blu del disco. Lo sviluppatore di PS5SX2 sta comunque lavorando a una soluzione alternativa e sta sperimentando il supporto a lettori ottici USB esterni, così da aggirare le restrizioni del drive integrato in PS5 e ampliare il numero di giochi compatibili.

Parallelamente cominciano a vedersi i primi tentativi anche con PlayStation 3, una piattaforma notoriamente complessa da emulare. Alcuni sviluppatori hanno mostrato una versione preliminare di RPCS3 adattata alla console di attuale generazione, battezzata RPS5S3, e l’hanno fatta girare con GTA IV in esecuzione. Va detto che si tratta ancora di una build alpha, non distribuita pubblicamente. Al momento quindi siamo davanti più a una dimostrazione tecnica delle potenzialità del sistema che a uno strumento pronto per essere usato da chiunque.

Wii U, 3DS, DS e Switch: cresce l’emulazione Nintendo su PS5

Anche sul versante delle console Nintendo le novità non mancano. PS5CEMU HAR 4.0.0 allarga ulteriormente le possibilità offerte dalla console Sony e riunisce in un’unica interfaccia il supporto ai giochi per Wii U, Nintendo 3DS e Nintendo DS. Un approccio che semplifica parecchio le cose, visto che non serve più passare da un programma all’altro a seconda della piattaforma che si vuole far girare.

Passi avanti importanti riguardano poi l’emulazione di Switch, portata avanti attraverso ProsperoEden e SwitchPS5. Le versioni più recenti di questi progetti liberano una quantità maggiore di RAM a disposizione degli emulatori, con l’obiettivo di ridurre i crash che si verificano soprattutto nei giochi più pesanti. A questo si aggiungono un contatore degli FPS per tenere sotto controllo le prestazioni, alcuni miglioramenti nella scalabilità dell’interfaccia e una serie di correzioni legate agli shader grafici, che in passato erano tra le cause più frequenti di problemi visivi durante le sessioni di gioco sulle PS5 modificate.

Fonte: TecnoAndroid