MacBook, Apple avverte: un copriwebcam può rompere lo schermo

Applicare un copriwebcam sul MacBook sembra un gesto innocuo, quasi una piccola assicurazione sulla propria privacy. Eppure proprio quel minuscolo pezzo di plastica può finire per rovinare lo schermo del portatile. Non è un’ipotesi azzardata ma un’indicazione che arriva direttamente da Apple, secondo cui chiudere il coperchio con una copertura montata sulla fotocamera rischia di provocare crepe sul vetro e danni al display.

Ormai quasi tutti i laptop moderni hanno una webcam integrata e i MacBook non fanno eccezione. macOS offre già diverse funzioni pensate per impedire che qualcuno spii attraverso l’obiettivo, ma c’è chi preferisce comunque affidarsi a coperture economiche per oscurarlo del tutto. Il problema nasce dallo spazio tra display e tastiera, che è stato progettato con una precisione millimetrica per garantire una chiusura perfetta. Qualsiasi oggetto inserito in mezzo aggiunge una pressione extra sui componenti. E non finisce qui, perché i residui lasciati dall’adesivo quando la copertura viene applicata e poi rimossa possono impedire il corretto funzionamento di altre funzioni legate ai sensori della fotocamera, come la luminosità automatica.

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Perché un copriwebcam può danneggiare lo schermo del MacBook

Quando si chiude il coperchio di un MacBook, che si tratti di un Neo, di un Air o di un Pro, lo schermo si appoggia direttamente sulla tastiera e sul poggiapolsi. Non c’è margine per nient’altro. Anzi, a volte il vetro arriva perfino a sfregare contro i tasti e lascia piccoli segni sulla superficie. Succede soprattutto quando il portatile viene chiuso con un po’ troppa forza oppure quando subisce una pressione dall’esterno, per esempio dentro uno zaino con altri oggetti sopra.

Per distribuire meglio il carico a computer chiuso, Apple inserisce una sottile striscia di gomma lungo il bordo del coperchio. Con una copertura per la fotocamera applicata, però, tutta quella forza si concentra in un unico punto molto ristretto. Non è detto che accada per forza qualcosa di grave, ma questa differenza di pressione può causare segni permanenti, crepe o addirittura un display che non si accende più. Sui modelli più recenti la faccenda si complica ulteriormente, dato che la webcam si trova nel notch nella parte alta dello schermo e le cornici attorno sono così sottili da lasciare pochissimo spazio per attaccare qualunque accessorio.

Chi proprio non vuole rinunciare a coprire l’obiettivo dovrebbe scegliere modelli spessi quanto un foglio di carta, cioè circa 0,1 mm, come suggerisce Apple. Tutto ciò che supera questo spessore può mettere a rischio lo schermo. C’è poi un dettaglio da non sottovalutare: i danni provocati da questi accessori non rientrano nella garanzia, quindi l’eventuale riparazione resta interamente a carico del proprietario.

Le alternative più sicure per proteggere la privacy

Per fortuna la maggior parte delle persone può tranquillamente fare a meno di una copertura fisica. Quasi tutti i MacBook hanno accanto alla fotocamera un indicatore verde che si accende ogni volta che la webcam è attiva. La spia è collegata in modo inscindibile al sensore, quindi la fotocamera non può funzionare senza farla illuminare. Su MacBook Neo, che non dispone di un LED integrato, macOS mostra invece un pallino verde in alto a destra che si sovrappone a qualsiasi altro elemento sullo schermo. In più le app devono sempre chiedere il permesso prima di accedere alla fotocamera. Se la luce compare senza che sia in corso una chiamata o uno scatto, potrebbe esserci qualcosa che non va.

Per controllare la situazione basta aprire Impostazioni di Sistema, entrare nella sezione Privacy e sicurezza e selezionare Fotocamera. Lì compare l’elenco di tutte le applicazioni autorizzate a usare la webcam ed è possibile disattivare quelle che non dovrebbero averne accesso. Un’app disattivata non potrà più utilizzare la fotocamera finché l’impostazione non verrà modificata di nuovo. Cliccando sull’icona verde della fotocamera che appare nella barra dei menu si scopre inoltre quale programma la sta usando in quel momento.

Fonte: TecnoAndroid