OnePlus 12 riceve Android 17 con una settimana di anticipo

I possessori di OnePlus 12 non dovranno aspettare la prossima settimana per ricevere il grande salto di versione. Lo smartphone sta già ottenendo l’aggiornamento stabile ad Android 17 con quasi sette giorni di anticipo sulla tabella di marcia, e porta con sé ColorOS 17 insieme a un pacchetto di novità piuttosto ricco. Il calendario ufficiale indicava il 17 novembre come data di partenza, ma la distribuzione ha preso il via prima del previsto.

A confermarlo è un nuovo annuncio pubblicato nella community del marchio, che certifica come il rilascio sia ufficialmente in corso. Per chi possiede il telefono si tratta di una piccola sorpresa positiva, visto che di solito le date comunicate tendono a slittare in avanti e non il contrario. In questo caso succede l’esatto opposto, e il nuovo software arriva su OnePlus 12 ancora prima della scadenza fissata dall’azienda stessa.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa porta Android 17 su OnePlus 12

Le novità toccano diversi aspetti dell’esperienza d’uso. Il primo cambiamento che salta all’occhio riguarda l’interfaccia rinnovata, accompagnata da animazioni più fluide che rendono più piacevole il passaggio tra schermate e applicazioni. Non si parla quindi di un semplice ritocco di facciata, perché l’intervento coinvolge anche il modo in cui il sistema risponde ai comandi quotidiani.

Accanto alla parte visiva c’è poi un lavoro meno appariscente ma altrettanto importante, quello sulla gestione della memoria. Le ottimizzazioni introdotte con il nuovo sistema operativo puntano a rendere il dispositivo più efficiente nell’uso delle risorse, un aspetto che chi usa lo smartphone ogni giorno tende ad apprezzare nel tempo anche senza accorgersene subito.

L’altro capitolo rilevante riguarda le funzioni di OnePlus AI, che con questa versione vengono ampliate. L’intelligenza artificiale continua così a ritagliarsi uno spazio sempre più centrale nel software dell’azienda, e anche OnePlus 12 entra a pieno titolo in questo percorso grazie al passaggio ad Android 17 e a ColorOS 17.

Numero di build, dimensioni e distribuzione

Per chi vuole verificare di aver ricevuto la versione giusta, il pacchetto è identificato dal numero di build CPH2573_17.0.0.100(EX01). Il download pesa 3,3 GB, un dato che conferma la portata dell’aggiornamento e suggerisce di avere a disposizione una connessione stabile e un po’ di spazio libero prima di avviare l’installazione.

OnePlus 12 non è il primo modello della casa a ricevere il nuovo sistema operativo. Il rilascio arriva infatti dopo quelli già avvenuti per OnePlus 15, per OnePlus 15R e per la serie OnePlus 13, che hanno aperto la strada nelle settimane precedenti. L’azienda sta quindi seguendo una progressione che parte dai dispositivi più recenti per poi estendersi a quelli delle generazioni precedenti.

C’è però un dettaglio da tenere presente. Al momento la distribuzione è ancora limitata, quindi non tutti i possessori di OnePlus 12 vedranno comparire subito la notifica sul proprio telefono. Una disponibilità più ampia non è stata ancora confermata dall’azienda.

Fonte: TecnoAndroid