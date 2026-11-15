Jaguar Type 02: depositato il marchio, potrebbe essere un SUV

Jaguar potrebbe aver già scelto il nome della sua prossima auto. Il costruttore britannico ha infatti depositato nell’Unione Europea il marchio Type 02, una mossa arrivata a poco più di un mese dalla presentazione di Type 01, la nuova gran turismo elettrica con cui la casa ha aperto un capitolo del tutto diverso della propria storia. Subito dopo il debutto l’azienda ha cominciato a preparare il terreno per ciò che verrà, e questa registrazione rappresenta il primo indizio concreto su come potrebbe chiamarsi il modello successivo.

Le informazioni ufficiali sono poche, ma qualche segnale c’è. La casa di Coventry ha già lasciato intendere che i futuri veicoli offriranno maggiore praticità, e in molti sospettano che dietro questa formula si nasconda un SUV. Sarebbe una scelta tutt’altro che casuale, perché un modello di questo tipo tende a essere molto redditizio e permette di raggiungere una platea di acquirenti decisamente più ampia rispetto a una gran turismo.

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A rafforzare l’ipotesi ci sono le parole di Rawdon Glover, direttore generale dell’azienda, che dopo la presentazione ha spiegato come i prossimi modelli della casa proporranno cose diverse per pubblici diversi. Una varietà che, sempre secondo il manager, troverà spazio all’interno del portafoglio del marchio.

Che cosa potrebbe essere Type 02

Sul secondo modello Jaguar non ha diffuso dettagli tecnici né anticipazioni sul design. La gran turismo a quattro porte svelata da poco ha un aspetto davvero fuori dal comune, eppure le preferenze del pubblico oggi vanno in un’altra direzione. I clienti scelgono sempre più spesso crossover e SUV con una posizione di guida rialzata, ed è piuttosto logico pensare che il costruttore voglia intercettare questa fetta di mercato il prima possibile.

Anche la tabella di marcia aiuta a mettere ordine. Le consegne di Type 01 dovrebbero partire entro la fine del 2027, mentre il secondo modello arriverà in un momento successivo. A completare il quadro ci sarebbe poi una terza vettura, che stando alle indiscrezioni potrebbe essere una grande berlina. Il nome Type 02 si inserirebbe così in una sequenza numerica coerente con quella inaugurata dalla gran turismo elettrica.

Il riposizionamento di Jaguar verso il lusso

Per capire la portata di questo progetto bisogna guardare al passato recente. Type 01 segna un cambio netto rispetto alla gamma più recente del marchio, che era stata pensata per vedersela con le case di lusso tedesche e giapponesi. Il confronto però non ha mai davvero funzionato, e la casa non è riuscita a tenere testa a BMW, Mercedes Benz, Porsche e Lexus.

Da qui la decisione di JLR, cioè Jaguar Land Rover, di ripensare da cima a fondo l’identità di Jaguar e di spostarla verso la parte più alta del mercato. Gli avversari adesso sono altri. Il gruppo punta infatti a misurarsi con nomi come Aston Martin, Bentley, Mercedes Maybach e altri produttori di fascia altissima, in un territorio dove esclusività e immagine contano quanto le prestazioni.

Il prezzo della gran turismo elettrica rispecchia bene questa nuova ambizione. Type 01 avrà infatti un listino di partenza di circa 150.000 euro.

Fonte: TecnoAndroid