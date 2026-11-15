Google Messaggi testa l’editing di foto e video prima dell’invio

Google Messaggi si prepara ad accogliere una novità pensata per chi ama ritoccare foto e video prima di condividerli. Da una recente versione beta dell’app emergono infatti indizi piuttosto chiari su una funzione che consentirebbe di modificare foto e video poco prima dell’invio, senza troppi passaggi e con un approccio diverso dal solito. Per il colosso di Mountain View non si tratta di un dettaglio da poco, visto che proprio su questa applicazione ha deciso di puntare per offrire un servizio di messaggistica moderno, capace di confrontarsi ad armi pari con le proposte della concorrenza.

Non sorprende quindi che il team di sviluppo dell’azienda statunitense continui a lavorare con costanza sul servizio di messaggistica, aggiungendo funzionalità e ritocchi grafici più o meno evidenti. Alcune novità arrivano in sordina, altre invece promettono di cambiare un po’ le abitudini quotidiane degli utenti. Quella individuata nelle ultime ore sembra appartenere alla seconda categoria, anche perché va a colmare un vuoto lasciato qualche tempo fa.

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Il ritorno dell’editing su Google Messaggi, ma in forma diversa

Chi usa l’app da tempo ricorderà che in passato Google Messaggi offriva uno strumento piuttosto rudimentale per intervenire sulle immagini. Permetteva di scarabocchiare e di aggiungere velocemente del testo alle foto, niente di più. Quella funzione però è sparita da diversi mesi e da allora gli utenti non hanno più avuto modo di apportare modifiche direttamente dall’applicazione prima di inviare un contenuto.

Ora qualcosa si muove. Nel codice della versione 20261106 beta sono comparsi alcuni riferimenti a un pulsante chiamato Edit media, accompagnato dalla dicitura Edit before you send. Stando alla descrizione trovata tra le stringhe, il tasto servirà a ritagliare, tagliare o regolare foto e video sfruttando l’applicazione di modifica predefinita del telefono. Il testo originale parla esplicitamente di “Crop, trim, or adjust photos and videos in your phone’s default editing app”, formula che lascia pochi dubbi sul funzionamento previsto.

Un sistema smart che si appoggia alle app già installate

L’aspetto più interessante riguarda proprio la scelta tecnica. Invece di integrare un editor separato all’interno dell’app, Google avrebbe optato per una soluzione decisamente più furba. Il programma di messaggistica controllerà se sullo smartphone sono presenti applicazioni compatibili di fotoritocco e video editing, quindi passerà loro il file da sistemare. Una volta concluse le modifiche, il contenuto tornerà pronto per essere condiviso nella conversazione.

In pratica l’utente potrà sfruttare gli strumenti che già conosce e che ha scelto di installare, senza dover imparare a usare un ulteriore editor dentro l’app di chat. Un approccio che alleggerisce Google Messaggi e allo stesso tempo valorizza il software presente sul dispositivo, qualunque esso sia.

Resta poi da considerare il caso in cui sul telefono non ci sia alcuna applicazione in grado di gestire immagini o filmati. Anche questa eventualità sembra essere stata prevista. In una situazione del genere comparirà un messaggio dedicato che inviterà gli utenti a installarne una, qualora vogliano procedere con l’editing del contenuto selezionato.

Per il momento la funzione è emersa soltanto dall’analisi del codice della beta e non risulta ancora attiva. Non ci sono indicazioni ufficiali sulle tempistiche e al momento non si sa quando questa novità potrebbe essere distribuita a tutti gli utenti di Google Messaggi.

Fonte: TecnoAndroid