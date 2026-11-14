Vanderbilt University, attacco ransomware rivendicato da BYOD

La Vanderbilt University sta gestendo un attacco ransomware rivendicato dal gruppo criminale BYOD, che sostiene di aver cifrato i database dell’ateneo e di aver sottratto informazioni delicate su studenti, dipendenti e progetti di ricerca. L’università statunitense ha confermato l’incidente lunedì 9 novembre 2026 e ha avvertito che potrebbero risultare coinvolti dispositivi, sistemi e servizi basati sul cloud.

La conferma è arrivata attraverso un messaggio pubblicato su X, con cui l’istituto ha descritto la situazione come un incidente di sicurezza informatica ancora in corso. “Stiamo rispondendo a un incidente di cybersicurezza attivo che potrebbe avere conseguenze su dispositivi, sistemi e servizi cloud dell’università. Il nostro team di Information Technology sta indagando e lavorando per contenere la situazione”, si legge nella nota diffusa dall’ateneo.

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Le indicazioni di Vanderbilt a studenti e personale

Nell’ambito della risposta all’emergenza l’università ha chiesto a studenti, docenti e personale di spegnere i dispositivi universitari, di scollegarsi dalla rete wireless del campus e di prestare attenzione a qualsiasi comportamento anomalo. Si tratta di misure pensate per limitare la diffusione dell’infezione all’interno dell’infrastruttura informatica, in attesa che i tecnici riescano a circoscrivere il problema.

Vanderbilt ha anche elencato alcuni segnali che potrebbero indicare una compromissione dei sistemi. Tra questi ci sono finestre pop up o notifiche di sicurezza inattese, modifiche insolite a file o permessi nelle piattaforme di archiviazione cloud, documenti scomparsi o alterati, applicazioni sconosciute e richieste di autenticazione non previste. Sono tutti indizi che chi lavora o studia nell’ateneo è invitato a tenere sotto controllo.

Le istruzioni sono piuttosto chiare anche su cosa evitare. Chi nota attività sospette non deve provare a indagare da solo o a risolvere il problema in autonomia ma deve spegnere subito il dispositivo e contattare il servizio di assistenza IT dell’università. Un approccio prudente, che punta a impedire che interventi improvvisati peggiorino la situazione.

Per il momento l’ateneo non ha reso nota la natura precisa dell’attacco né ha confermato se siano stati effettivamente sottratti dei dati. Le uniche informazioni ufficiali riguardano l’esistenza dell’incidente e le precauzioni richieste alla comunità universitaria.

La rivendicazione di BYOD e la nota di riscatto

Sempre lunedì il gruppo BYOD si è attribuito la responsabilità dell’attacco sul proprio sito dedicato alla pubblicazione dei dati rubati. Secondo quanto dichiarato dai criminali, i database di Vanderbilt sarebbero stati cifrati e sarebbero state sottratte informazioni sensibili appartenenti a studenti e dipendenti.

Il messaggio pubblicato dalla gang non lascia molto spazio all’interpretazione. “Se non lo aveste già capito, i vostri database sono bloccati. Abbiamo l’intero patrimonio e i dati di ricerca. Oltre 1 milione di numeri di previdenza sociale, nomi completi, indirizzi email, numeri di telefono, archivi di studenti e dipendenti, controllo totale del vostro DC, qualunque cosa ci fosse sulla vostra rete la possediamo”, si legge sul portale gestito dal gruppo. Il riferimento al DC indica il domain controller, cioè il server che gestisce autenticazioni e permessi all’interno di una rete aziendale. Il presunto furto riguarderebbe dunque anche i numeri di previdenza sociale, tra le informazioni personali più delicate negli Stati Uniti.

Successivamente è emersa una fotografia che mostrerebbe lo schermo di un computer con icone riconducibili alla Vanderbilt University e con una nota di riscatto di BYOD chiamata “READMEBYOD31.txt”. Il documento contiene un collegamento al sito in cui il gruppo pubblica i dati sottratti e i contatti per avviare una trattativa con i cybercriminali tramite la piattaforma di messaggistica cifrata Session.

Il link presente nella richiesta di riscatto rimanda effettivamente al portale gestito da BYOD. Il testo della nota si apre con una frase che non lascia dubbi sulle intenzioni degli autori: “Oh no, siete stati compromessi da BYOD”.

Fonte: TecnoAndroid