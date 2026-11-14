L’imperatrice risposata, record storico su Disney+ in 3 giorni

Ad agosto nessuno l’aveva messa tra i titoli destinati a sfondare nel 2026, eppure L’imperatrice risposata è diventata il debutto originale più visto nella storia di Disney+ a livello mondiale. La serie coreana, arrivata in piattaforma il 3 novembre, aveva già mostrato il suo potenziale con un trailer capace di superare i 13 milioni di visualizzazioni nelle prime 48 ore tra YouTube e social network. Quel primo assaggio aveva acceso l’attesa anche in chi non conosceva il materiale di partenza, cioè il webtoon omonimo pubblicato sulla piattaforma coreana NAVER, che conta quasi 3 miliardi di letture in tutto il mondo.

All’inizio dell’anno la produzione non compariva nelle liste dei potenziali successi. È stato proprio il lancio del primo filmato promozionale, nel mese di agosto, a trasformarla in uno dei titoli più attesi della stagione. Poi è arrivato l’esordio vero e proprio e L’imperatrice risposata non si è limitata a confermare le previsioni più ottimistiche. Le ha superate di parecchio.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un record per Disney+ in oltre 50 mercati

Il fenomeno nato attorno al fumetto digitale si è trasferito senza fatica alla versione televisiva. È stata la stessa compagnia a comunicare che la serie è diventata il debutto originale più visto di sempre su Disney+ a livello globale, calcolando le visualizzazioni registrate nei primi tre giorni dalla messa in onda. Un risultato che si accompagna a un altro primato, perché il drama è anche il debutto coreano numero 1 in più di 50 mercati. Tra questi figurano Spagna, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Messico, Cile, Australia, Nuova Zelanda e Canada.

Il progetto è stato pensato inizialmente per dieci episodi, distribuiti ogni settimana con un doppio appuntamento fino al gran finale previsto per il 25 novembre. Una formula che tiene il pubblico agganciato e che finora sembra funzionare piuttosto bene per la piattaforma.

La trama tra intrighi di corte e amori proibiti

Al centro del racconto c’è il rapporto tra Navier, interpretata da Shin Mina, imperatrice dell’Impero d’Oriente, e il marito Sovieshu, l’imperatore a cui presta il volto Ju Jihoon. La coppia attraversa il suo momento più difficile. Mentre tra la popolazione dell’impero cresce un clima sempre più inquieto, sul piano privato i due sovrani si trovano davanti a una prova durissima. Sovieshu si è infatti innamorato di una schiava fuggitiva, venendo meno alla promessa fatta un tempo a Navier di non prendere mai una concubina.

Nello stesso periodo il principe Heinrey, interpretato da Lee Jongsuk ed erede al trono del Regno d’Occidente, si reca al palazzo dell’Impero d’Oriente. Il suo compito sarebbe quello di fare la spia, ma il giovane finisce per innamorarsi proprio dell’imperatrice. Da qui si intreccia una vicenda fatta di potere, gelosie e sentimenti che mettono in discussione equilibri politici e personali.

Oltre all’enorme curiosità che ha suscitato, L’imperatrice risposata sta raccogliendo anche giudizi positivi da parte di pubblico e critica. Secondo la stampa specializzata nessun altro titolo uscito quest’anno offre qualcosa di anche lontanamente paragonabile alla tensione narrativa, alla fotografia magistrale e allo sfarzo assoluto della serie. C’è poi chi l’ha descritta come un mondo in cui è sorprendentemente facile immergersi e da cui dispiace uscire quando scorrono i titoli di coda.

Fonte: TecnoAndroid