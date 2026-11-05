Mac mini M6 al minimo storico su Amazon: scende sotto i 900 euro

A poco più di un mese dal lancio, il nuovo Mac mini M6 tocca già il suo minimo storico su Amazon, con un prezzo che scende sotto i 900 euro per la prima volta. Si tratta del primo aggiornamento della linea di desktop compatti di Apple dopo quasi due anni di attesa, annunciato ad agosto 2026, e il mercato ha impiegato poco a rivedere al ribasso il prezzo di debutto. La configurazione base, quella con 12 core CPU, 12 core GPU, 16GB di memoria unificata e 256GB di SSD, è ora disponibile a 899 euro, una soglia mai vista finora per questo modello.

Il chip M6 e il salto ai 2 nanometri

Il vero protagonista di questa macchina è il chip M6, il primo processore Apple realizzato con processo produttivo a 2 nanometri. La CPU mette insieme 12 core divisi in modo piuttosto particolare: due super core, quattro core dedicati alle prestazioni e sei pensati per l’efficienza energetica. La GPU, anche lei a 12 core, integra i Neural Accelerators, componenti che consentono di gestire i compiti legati all’intelligenza artificiale fino a 4 volte più velocemente rispetto al Mac mini con M4. Sul fronte grafico le prestazioni raddoppiano nei confronti della generazione precedente, e non è un dettaglio da poco.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Anche la memoria unificata ha ricevuto un ritocco importante. I 16GB di base lavorano con una banda passante di 170GB/s, contro i 120GB/s del modello M4, e sono affiancati da un’unità SSD da 256GB. Per quanto riguarda la connettività debutta il chip proprietario N1, che porta in dote WiFi 7 e Bluetooth 6, insieme a una porta Ethernet da 2.5Gb con possibilità di salire a 10Gb. La dotazione di porte resta generosa: tre Thunderbolt 4, una HDMI, due USB C sul lato frontale e il jack per le cuffie. C’è poi il supporto Genlock tramite USB C, una funzione che torna comoda a chi lavora con fotocamere professionali e display esterni da tenere sincronizzati.

Esteticamente invece non cambia nulla rispetto al design rinnovato nel 2024. Il computer misura appena 12,7 x 12,7 x 5 cm ed è pensato per restare acceso in modo continuativo, magari a supporto di flussi di lavoro basati sull’intelligenza artificiale che girano senza sosta. Un formato che continua a funzionare bene anche senza novità sul piano estetico, e che rimane uno dei punti di forza del Mac mini M6.

Quanto si risparmia con l’offerta su Amazon

Il prezzo di listino ufficiale per questa configurazione è di 1.079 euro, quasi 400 euro in più rispetto al Mac mini M4, che all’epoca aveva esordito a 699 euro. Un rincaro evidente, che però sul negozio di Amazon si sta già ridimensionando. Il percorso è stato graduale: a ottobre era arrivato un primo taglio a 999 euro, mentre oggi la cifra si ferma a 899 euro. Tradotto in numeri, significa uno sconto del 17% sul listino e un risparmio diretto di 180 euro, con un importo finale che corrisponde di fatto al prezzo statunitense convertito in euro.

Guardando all’andamento recente, il prezzo del Mac mini M6 è senza dubbio interessante. Non si parla di un affare clamoroso, ma per chi stava già valutando l’acquisto si tratta di un’occasione da tenere in considerazione. Il computer è disponibile su Amazon.it, che offre anche la garanzia del prezzo minimo per chi effettua il preordine. In pratica, se il costo dovesse calare ancora prima della spedizione, l’ordine verrebbe aggiornato in automatico alla cifra più bassa.

Fonte: TecnoAndroid