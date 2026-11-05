Google Pixel 11 Pro XL al minimo storico su Amazon: 1.099 euro

Google Pixel 11 Pro XL scende a 1.099 euro su Amazon e raggiunge il suo minimo storico a pochissimi mesi dal debutto, avvenuto lo scorso agosto. Per uno smartphone top di gamma appena arrivato nei negozi si tratta di un taglio di prezzo piuttosto insolito, di quelli che chi segue da vicino il mondo Android nota subito. Il display Super Actua da 6,8 pollici, il più luminoso mai realizzato da Google, un’autonomia che supera le 30 ore e il nuovo processore Tensor G6 a 2nm sono solo alcuni degli elementi che rendono questo modello uno dei flagship più completi del 2026.

Il ribasso rispetto al listino ufficiale è decisamente significativo, e non è affatto scontato che rimanga disponibile ancora per molto.

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Google Pixel 11 Pro XL, schermo e potenza senza compromessi

Il vero cavallo di battaglia del dispositivo è il pannello Super Actua OLED LTPO da 6,8 pollici, con risoluzione di 2992 x 1344 pixel e frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz. La luminosità massima arriva a 3.600 nit, un valore che consente di leggere senza fatica anche sotto il sole più forte. A proteggere lo schermo c’è poi una nuova copertura antigraffio che offre più del doppio della resistenza rispetto alla generazione precedente.

Dentro la scocca lavora il nuovo Tensor G6, prodotto da TSMC con processo a 2nm, insieme al coprocessore Titan M3 e a un modem MediaTek M90, una novità assoluta per Google. Grazie all’integrazione con Gemini Nano le attività di intelligenza artificiale gestite direttamente sul telefono vengono elaborate fino a 3,5 volte più velocemente, con un consumo energetico fino a 3,5 volte inferiore.

La configurazione proposta in offerta abbina 12 GB di RAM a 256 GB di memoria UFS 3.1. La batteria da 5.115 mAh supporta la ricarica rapida da 45W e quella wireless Pixelsnap a 25W, un accoppiamento che spiega bene quell’autonomia oltre le 30 ore citata in apertura.

Sul fronte fotografico il Pixel 11 Pro XL mette in campo un sensore principale da 50 MP, un ultragrandangolare da 48 MP e un teleobiettivo periscopico sempre da 48 MP con zoom ottico 5x e digitale fino a 120x. Per i selfie c’è una fotocamera anteriore da 42 MP con un campo visivo di 103 gradi. Il software di partenza è Android 17, accompagnato da ben 7 anni di aggiornamenti garantiti.

Anche la connettività non delude, con WiFi 7, Bluetooth 6.0, UWB e la nuova barra LED HiLight dedicata alle notifiche luminose. A chiudere il cerchio arriva Gemini Intelligence, capace di gestire in autonomia parecchie attività quotidiane e di rendere l’uso del telefono molto più fluido rispetto al passato.

Lo sconto su Amazon e il nuovo minimo storico

Veniamo al prezzo, che poi è il motivo per cui questa offerta merita attenzione. La versione da 256 GB di Google Pixel 11 Pro XL ha un listino di 1.399 euro, mentre ora su Amazon viene proposta a 1.099 euro. Il risparmio è di 300 euro e corrisponde a uno sconto del 21%.

Parliamo della cifra più bassa mai registrata per questo modello da quando è stato lanciato sul mercato italiano, un’occasione particolarmente ghiotta considerando che il telefono è uscito da pochissimi mesi. Vista la richiesta che di solito accompagna promozioni di questo genere, le scorte potrebbero esaurirsi in fretta oppure il prezzo potrebbe tornare a salire da un momento all’altro.

Fonte: TecnoAndroid