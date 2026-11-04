Black Friday Comet sfida Amazon: sconti anche sulle carte Pokémon

Il Black Friday di Comet è arrivato e porta con sé un volantino ricco di sconti su smartphone, elettrodomestici, console e molto altro, con un obiettivo dichiarato: contendere l’attenzione degli acquirenti alle promozioni di Amazon. La catena di elettronica ha deciso di non restare a guardare in un momento dell’anno in cui ogni insegna prova a ritagliarsi uno spazio, e lo fa con una proposta che spazia dalla tecnologia più quotidiana fino a un settore curioso e molto amato come quello delle carte Pokémon. Il periodo degli sconti è ormai entrato nel vivo. Le principali catene hanno già diffuso i propri volantini dedicati e il clima generale è quello di una corsa all’offerta che coinvolge negozi fisici e piattaforme online. In questo scenario era difficile immaginare un’assenza di Comet, che infatti si presenta con una selezione pensata per intercettare pubblici molto diversi tra loro, dagli appassionati di tecnologia alle famiglie alle prese con il rinnovo della casa.

Il volantino Comet e la sfida al Black November di Amazon

La mossa di Comet assume un significato preciso se letta accanto alle prime iniziative del colosso dell’ecommerce. Amazon ha infatti avviato il suo Black November, una formula che allunga il clima delle promozioni ben oltre la singola giornata del venerdì nero. Il volantino della catena italiana si inserisce proprio in questa dinamica e si propone come un’alternativa concreta per chi preferisce confrontare le proposte prima di mettere mano al portafoglio.

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Non si tratta quindi di una semplice raccolta di ribassi ma di un vero tentativo di competere con le offerte del gigante americano. La scelta di uscire con un’iniziativa ampia e trasversale racconta bene quanto il Black Friday sia diventato un appuntamento centrale per tutta la distribuzione, un momento in cui ogni rivenditore prova a mostrare i muscoli e a convincere i clienti che conviene passare dalle proprie vetrine, reali o digitali che siano.

Per il consumatore questa competizione ha un effetto piuttosto evidente. Con più insegne attive contemporaneamente cresce la possibilità di mettere a confronto prezzi e proposte, valutando con calma dove conviene davvero acquistare. Il volantino di Comet diventa così uno degli strumenti da tenere sott’occhio insieme alle promozioni di Amazon, soprattutto per chi ha in mente un acquisto importante.

Smartphone, elettrodomestici, console e carte Pokémon tra le offerte

Entrando nel merito delle categorie coinvolte, il ventaglio è decisamente ampio. Gli smartphone occupano uno spazio di rilievo e rappresentano da sempre uno dei prodotti più cercati in questo periodo, complice la voglia di cambiare telefono approfittando di un prezzo più vantaggioso. Accanto ai dispositivi mobili trovano posto gli elettrodomestici, un settore che durante le settimane degli sconti attira chi deve sostituire un apparecchio di casa o semplicemente vuole aggiornare quello che già possiede.

Non mancano poi le console, che puntano dritte al pubblico dei videogiocatori e a chi sta già pensando ai regali da mettere sotto l’albero. Proprio la vicinanza con le festività rende questo periodo particolarmente strategico per l’intrattenimento domestico, e la presenza delle console nel volantino va letta anche in questa chiave.

La vera nota di colore arriva però dalle carte Pokémon, inserite tra le proposte scontate accanto a prodotti ben più tradizionali per una catena di elettronica. Una scelta che strizza l’occhio ai collezionisti e ai più giovani, ampliando il raggio dell’offerta oltre i soliti confini della tecnologia. L’elenco completo comprende anche tanti altri articoli, a conferma di un’iniziativa costruita per coprire esigenze molto diverse e per reggere il confronto diretto con le promozioni lanciate da Amazon nello stesso periodo.

Fonte: TecnoAndroid