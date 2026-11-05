WhatsApp Beta: le chat con Meta AI avranno nome e foto profilo

Il team di sviluppo ha rilasciato un nuovo aggiornamento di WhatsApp Beta per Android attraverso il Google Play Beta Program e la novità più interessante riguarda da vicino Meta AI. Il cambiamento tocca il modo in cui vengono organizzate le conversazioni con l’intelligenza artificiale di Meta, che d’ora in avanti potranno trasformarsi in chat separate a tutti gli effetti, ciascuna con un proprio nome e una propria immagine del profilo. Si tratta di un passo in più rispetto a quanto già visto nei mesi scorsi, pensato per rendere più ordinato il rapporto quotidiano con l’assistente integrato nell’app di messaggistica più diffusa al mondo.

Dai thread rinominabili alle chat vere e proprie

Per capire la portata di questa novità conviene fare un piccolo passo indietro. Nei primi mesi del 2026, con la versione 2.26.9.4 di WhatsApp Beta per Android, era comparsa per la prima volta la cronologia delle conversazioni con Meta AI organizzata in thread distinti e rinominabili. La distribuzione di quella funzione era poi partita qualche settimana più tardi, insieme a una riorganizzazione complessiva di tutti gli strumenti legati all’assistente di Meta.

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Quella prima tappa permetteva già di tenere separato il contesto di ogni discussione. In pratica Meta AI genera in automatico un titolo per ciascun thread e l’utente può modificarlo con facilità, così da ritrovare al volo un argomento senza dover scorrere un unico flusso infinito di messaggi. Adesso la piattaforma aggiunge un altro mattoncino a questo progetto. Ogni thread può infatti diventare una chat separata, dotata di un nome e di un’immagine del profilo che la rendono subito riconoscibile nell’elenco delle conversazioni, proprio come succede con un contatto o un gruppo qualsiasi. La funzione è stata individuata in WhatsApp Beta per Android 2.26.44.6, una versione già disponibile al download.

Come funziona la creazione di una nuova chat con Meta AI

La procedura è piuttosto semplice e non richiede particolari competenze. Quando la funzione arriverà a tutti, basterà entrare nella schermata dedicata a Meta AI, aprire il menù in alto a destra e selezionare la voce Create new chat. A quel punto si apre un menù apposito in cui assegnare un nome alla conversazione e personalizzarne l’immagine del profilo. Pochi passaggi insomma, e il nuovo spazio dedicato all’intelligenza artificiale è pronto per essere usato.

Una volta creata, la chat compare automaticamente nell’elenco delle conversazioni attive e si può rintracciare senza fatica grazie al filtro AI, che raccoglie in un unico punto tutte le discussioni avviate con l’assistente. Questo filtro però non è obbligatorio, chi preferisce può tranquillamente farne a meno. Anche le singole chat create con Meta AI restano sotto il pieno controllo dell’utente, visto che possono essere eliminate in qualsiasi momento senza vincoli particolari.

L’idea di fondo appare abbastanza chiara. Chi utilizza l’assistente per scopi diversi, magari per organizzare un viaggio in una conversazione e per chiedere spiegazioni su un argomento di studio in un’altra, potrà tenere ogni attività nel proprio spazio, con un’icona e un nome che la distinguono a colpo d’occhio dalle altre presenti nella lista principale.

Disponibilità della novità nel ramo beta

Per il momento la funzione è già attiva nel canale di prova di WhatsApp Beta, anche se soltanto per un numero ancora ristretto di utenti. Chi vuole verificare la presenza delle ultime novità può controllare di avere installato la versione più recente dell’app tramite il Google Play Store, mentre chi desidera provarle in anteprima deve aderire al programma beta disponibile sia su Android sia su iOS. La novità è stata avvistata nella build 2.26.44.6 e la sua diffusione tra i tester procede in modo graduale.

Fonte: TecnoAndroid