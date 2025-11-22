Lyca Mobile rilancia nel low-cost con 150GB in 5G a 5,99€ al mese

Nel panorama degli operatori virtuali, Lyca Mobile propone una delle offerte più immediate e convenienti del momento. La nuova promozione, attivabile da chiunque senza alcuna limitazione di provenienza, ha un costo fisso di 5,99€ al mese per sempre e mette a disposizione 150GB in 5G, insieme a minuti illimitati e SMS senza limiti verso tutti i gestori italiani.

La struttura dell’offerta rispecchia una filosofia ormai consolidata da Lyca Mobile: puntare su quantità di dati elevate, un prezzo accessibile e condizioni chiare. I 150GB rappresentano un quantitativo ampio per gestire streaming, social, videoconferenze e navigazione abituale senza preoccuparsi del consumo. Il 5G incluso consente inoltre di sfruttare una rete veloce e reattiva, utile soprattutto per chi utilizza lo smartphone come strumento di lavoro o per attività quotidiane che richiedono rapidità di connessione.

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Un vantaggio importante è la presenza dei due mesi gratuiti: chi attiva la promo paga il primo rinnovo dopo questo periodo iniziale, ottenendo così un incentivo concreto per testare la rete, la copertura e la qualità del servizio.

Attivazione aperta a tutti con condizioni trasparenti

Uno degli elementi che rendono questa proposta particolarmente interessante è l’assenza totale di restrizioni sulla portabilità. La promozione può essere attivata da clienti provenienti da qualsiasi gestore, sia tradizionale sia virtuale. Non ci sono condizioni legate all’operatore di provenienza e la procedura può essere completata rapidamente online o nei punti vendita autorizzati.

Lyca Mobile mantiene come punto centrale della propria strategia la trasparenza tariffaria, con un prezzo che non varia nel tempo e con servizi illimitati inclusi fin dall’inizio. La navigazione in 5G, disponibile senza sovrapprezzo, aggiunge valore a un’offerta che punta a essere competitiva nel segmento economico, dove i consumatori cercano soprattutto affidabilità e costi chiari.

Con 150GB, minuti e SMS illimitati, 5G incluso e due mesi omaggio, la nuova proposta Lyca Mobile si inserisce tra le alternative più appetibili nella fascia low-cost del mercato mobile italiano.