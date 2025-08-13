Lyca Mobile lancia un’offerta da 200GB a 6,99€ al mese

Lyca Mobile propone una nuova offerta pensata per chi vuole un ampio pacchetto dati a un prezzo contenuto. Attivabile esclusivamente online, la tariffa prevede 200GB di traffico dati, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 SMS al costo di 6,99€ ogni 30 giorni.

Il pacchetto include anche 9GB utilizzabili in roaming nei Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, così da poter navigare e chiamare senza costi extra quando si è all’estero. La promozione è disponibile per chi acquista una nuova SIM LycaMobile dal 23 febbraio 2024 in poi.

Lyca Mobile: dettagli dell’offerta e condizioni di attivazione

Per le SIM acquistate in date precedenti, la quantità di dati inclusa varia. Si parla infatti di 150GB per quelle attivate tra il 1° dicembre 2023 e il 23 febbraio 2024 e 40GB per quelle registrate prima di questa data. Tale differenza evidenzia la volontà di Lyca Mobile di premiare le nuove attivazioni con un bonus dati più generoso.

L’attivazione dell’offerta è semplice. Può essere effettuata sul sito ufficiale oppure inviando un SMS al numero dedicato 3535 con il codice dell’offerta. Una volta attivata, il rinnovo avviene automaticamente ogni 30 giorni, a condizione che sulla SIM sia presente credito sufficiente.

Il piano è pensato per un utilizzo nazionale intenso, con particolare attenzione a chi fa un uso massiccio di internet mobile, sia per streaming che per lavoro da remoto. Grazie al costo contenuto, tale soluzione è adatta anche per studenti e utenti che desiderano una seconda SIM per navigare da tablet o router portatile. La politica di utilizzo corretto per il roaming UE/EEA stabilisce un limite di 9GB per garantire un equilibrio tra uso domestico e uso all’estero. Informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito ufficiale dell’operatore.

Insomma, con questa offerta, Lyca Mobile conferma la sua strategia di puntare su pacchetti ricchi di dati a prezzi aggressivi. Così facendo cerca di attrarre clienti da altri operatori e di rafforzare la sua posizione nel mercato della telefonia mobile low-cost in Italia.