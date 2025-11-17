Lyca Mobile 150 GB 5G: connessione illimitata a soli 5,99€ al mese

Nel panorama degli operatori virtuali, Lyca Mobile si distingue con una promozione che unisce semplicità e convenienza. L’offerta, attivabile da chiunque senza vincoli di provenienza, propone 150 giga in 5G a un prezzo bloccato di 5,99€ al mese. Un pacchetto completo che include anche minuti e SMS illimitati verso tutti i gestori nazionali, senza costi aggiuntivi né limitazioni nascoste.

L’aspetto più interessante è la presenza di due mesi gratuiti, un incentivo raro nel settore e perfetto per chi desidera testare il servizio senza fretta. Dopo questo periodo, il rinnovo prosegue al prezzo fisso di 5,99€ mensili, senza aumenti nel tempo e con la garanzia del 5G incluso fin da subito.

Un piano senza restrizioni e con copertura 5G nazionale

Per quanto riguarda la rete, Lyca Mobile si appoggia a un’infrastruttura stabile e diffusa sul territorio italiano, assicurando una buona qualità del segnale sia in città che nelle aree meno centrali. Il 5G gratuito rappresenta un valore aggiunto importante, considerando che molti concorrenti lo offrono solo con piani più costosi.

La promozione è aperta a tutti, indipendentemente dal gestore di provenienza, rendendola accessibile sia a chi proviene da operatori tradizionali sia a chi utilizza già un virtuale. Non sono previsti costi di attivazione nascosti, e la SIM può essere richiesta online o presso i punti vendita autorizzati.

Oltre alla quantità generosa di traffico dati, i 150 giga permettono di navigare, guardare video in streaming o utilizzare app social senza dover controllare continuamente il consumo. È un’offerta che si adatta a chi vuole un piano semplice, stabile e con un costo mensile facilmente gestibile.

Con questa iniziativa, Lyca Mobile rafforza la propria presenza nel mercato italiano puntando su prezzo competitivo, 5G incluso e due mesi gratuiti: tre elementi che la rendono una delle promozioni più interessanti del momento tra gli operatori virtuali. Ora la scelta resta solo agli utenti.