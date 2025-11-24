Lombardia sotto stress digitale: la corsa ai data center

C’è un fremito particolare che attraversa la Lombardia negli ultimi tempi, una vibrazione che corre veloce sotto l’asfalto e che non ha nulla a che fare con il traffico o la frenesia abituale delle sue città. Si tratta di una tensione nuova, un misto elettrico di euforia per il futuro e profonda inquietudine per il presente, che si accende ogni volta che si pronuncia la parola “data center“. Quella che stiamo osservando non è una semplice evoluzione tecnologica, ma una vera e propria corsa all’oro digitale che sta ridisegnando gli equilibri tra politica, grandi aziende e comunità locali. La regione si è scoperta improvvisamente al centro di una mappa strategica globale, trasformandosi nel terreno di caccia prediletto per i colossi del web, ma le dimensioni di questo fenomeno stanno rapidamente superando la capacità di gestione ordinaria, diventando un elefante nella stanza impossibile da ignorare.

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Data center e bollette stellari a Milano

Al centro di questo vortice troviamo l’assessore regionale all’Energia, Massimo Sertori, che ha deciso di non attendere passivamente l’evolversi degli eventi. Con una mossa decisa, ha portato la questione direttamente sui tavoli romani, interpellando il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Il messaggio è chiaro e privo di mezzi termini: la Lombardia non può essere lasciata sola a gestire un carico che è, a tutti gli effetti, di interesse nazionale. Secondo la visione dell’assessore, queste cattedrali d’acciaio e server non sono banali “idrovore di energia”, bensì la colonna vertebrale su cui si regge l’intero sistema digitale italiano. Trattarle come un capriccio locale o una questione puramente regionale sarebbe un errore di prospettiva imperdonabile.

Per comprendere davvero la portata di questa trasformazione, basta guardare i numeri, che raccontano una storia di accentramento senza precedenti. Sulle scrivanie degli uffici regionali sono piovute ben 150 richieste di nuovi insediamenti, una cifra che da sola rappresenta quasi i due terzi di tutte le domande presentate in Italia. È come se l’intero settore tecnologico avesse deciso all’unisono che Milano e il suo vasto hinterland siano l’unico ecosistema possibile per far germogliare il futuro. Tuttavia, tra i desideri del mercato e la realtà infrastrutturale si apre un baratro. Sertori ha evidenziato come, se la regione dovesse accogliere indiscriminatamente tutte le proposte, sarebbe necessaria una potenza di connessione mostruosa, stimata in circa 22 gigawatt (spesso citati erroneamente come gigabyte nel dibattito pubblico), ovvero quasi il triplo dell’obiettivo che l’intero Governo si è prefissato per il 2030. Di fronte a questa fame insaziabile di energia, la Lombardia è costretta a fare i conti della serva e ammettere che potrà soddisfare solo una frazione di queste ambizioni.

Amazon e la “regione cloud”: rischio o opportunità?

Non siamo di fronte a un fulmine a ciel sereno, perché le avvisaglie di questa colonizzazione digitale erano visibili da tempo. Chiunque percorra la provincia milanese può notare come il paesaggio stia mutando, punteggiato da infrastrutture colossali che spuntano da Pregnana Milanese a Melegnano, fino ad arrivare a Zibido San Giacomo. Proprio qui, giganti come Amazon stanno pianificando nuovi insediamenti, seguendo una scia tracciata già nel 2020, quando l’azienda annunciò investimenti miliardari per eleggere la Lombardia a prima “regione cloud” d’Italia. Ma l’entusiasmo per gli investimenti si scontra ora con un tecnicismo che rischia di trasformarsi in una trappola economica: il passaggio al prezzo zonale dell’energia.

È proprio questo il nodo gordiano che preoccupa maggiormente le istituzioni locali. Finché il costo dell’energia viene calcolato su una media nazionale, il sistema regge e i costi vengono spalmati. Ma se si dovesse passare a un regime in cui ogni territorio paga il prezzo reale della propria zona, la Lombardia si ritroverebbe nella posizione più scomoda possibile. Essendo una regione che consuma tantissimo ma produce relativamente poca energia da fonti rinnovabili rispetto al proprio fabbisogno, i prezzi schizzerebbero alle stelle. Si verrebbe a creare quello che Sertori definisce un paradosso del federalismo energetico: la regione che si fa carico dell’infrastruttura digitale necessaria a tutto il Paese verrebbe punita con le bollette più salate. Il rischio concreto è che un asset strategico per la crescita dell’Italia finisca per diventare un conto salatissimo da pagare solo per i cittadini e le imprese lombarde, trasformando un’opportunità di sviluppo in una zavorra insostenibile.