Logitech Zone Vibe Pro, cuffie tra lavoro, musica e cancellazione del rumore

Passare da una videoconferenza a una playlist, senza cambiare cuffie, è l’obiettivo alla base delle Logitech Zone Vibe Pro. Il nuovo modello è pensato per accompagnare l’intera giornata tra lavoro, spostamenti e tempo libero, combinando microfoni con riduzione del rumore, ANC e driver da 40 mm. La proposta nasce anche dalle nuove abitudini professionali: secondo Logitech, il 79% dei dipendenti lavora oggi in modalità ibrida. Zone Vibe Pro punta quindi a riunire in un unico dispositivo funzioni professionali e intrattenimento, evitando di dover utilizzare headset differenti durante la giornata. Accanto alla versione destinata agli utenti finali arriva Zone Vibe Pro for Business, progettata invece per le organizzazioni che necessitano di gestione centralizzata e compatibilità con le principali piattaforme di videoconferenza.

Le Zone Vibe Pro utilizzano microfoni con riduzione del rumore basata sull’intelligenza artificiale, progettati per isolare la voce dell’utente dai rumori circostanti. La tecnologia è pensata anche per contesti particolarmente rumorosi, come uffici affollati e ambienti condivisi. Per l’ascolto musicale e multimediale sono presenti driver personalizzati da 40 mm, affiancati dalla cancellazione adattiva del rumore (ANC). Il sistema interviene sui rumori esterni per favorire una maggiore concentrazione durante il lavoro, gli spostamenti o i momenti di relax. L’assenza di un microfono ad asta contribuisce inoltre a mantenere un design più discreto, pensato per passare senza soluzione di continuità dall’utilizzo professionale a quello personale.

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Fino a 66 ore di autonomia

Credits: TecnoAndroid

La nuova fascia è stata riprogettata per distribuire la pressione in modo più uniforme sulla testa, con un’attenzione particolare al comfort durante l’intera giornata. L’autonomia dichiarata arriva fino a 30 ore di ascolto oppure 18 ore di conversazione con ANC attiva. Disattivando la cancellazione del rumore, invece, la durata può raggiungere le 66 ore. La ricarica avviene tramite USB-C. Con soli cinque minuti di collegamento alla corrente è possibile ottenere fino a un’ora di conversazione. Le funzioni audio possono inoltre continuare a essere utilizzate anche durante la ricarica tramite USB. Logitech ha previsto anche componenti sostituibili, tra cui fascia, cuscinetti auricolari e batterie, con l’obiettivo di estendere la vita utile del prodotto.

Zone Vibe Pro for Business per la gestione IT

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La variante Zone Vibe Pro for Business è destinata alle implementazioni aziendali su larga scala. Il modello è certificato per Microsoft Teams, incluso il riconoscimento Premium Microphone for Open Office, oltre che per Zoom e Google Meet. La gestione dei dispositivi passa attraverso Logitech Sync, che permette agli amministratori IT di monitorare le cuffie da remoto, distribuire aggiornamenti e gestire le impostazioni del firmware all’interno dell’organizzazione. L’approccio punta a semplificare la gestione dell’hardware audio e a ridurre gli interventi di assistenza legati ai dispositivi utilizzati durante le attività lavorative.

Materiali riciclati e diverse colorazioni

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Logitech ha lavorato anche sulla componente legata alla sostenibilità. Le parti in plastica delle cuffie contengono almeno il 29% di plastica riciclata post-consumo certificata, mentre i magneti utilizzano il 100% di terre rare riciclate post-consumo. Anche la batteria impiega cobalto riciclato al 100%. Per il packaging viene invece utilizzata carta proveniente da foreste certificate FSC e altre fonti controllate.

Zone Vibe Pro è disponibile nelle colorazioni Graphite, Black, Off-White e Lilac. La versione for Business viene proposta invece in Graphite, Off-White e Rose.

Prezzi e disponibilità

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Zone Vibe Pro è disponibile a livello globale dal 30 settembre 2026 al prezzo di 259,99 euro. Zone Vibe Pro for Business con ricevitore Zone USB-C ha un prezzo di 279,99 euro, mentre la versione Native Bluetooth Edition viene proposta a 259,99 euro.

Fonte: TecnoAndroid