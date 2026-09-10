Logitech POP Mouse a 19,99€ su Amazon: è minimo storico

Chi cerca un mouse compatto senza spendere troppo trova in questi giorni Logitech POP Mouse a 19,99€ su Amazon, contro i 29,99€ di listino, con uno sconto del 33% che porta il modello bianco al suo minimo storico. Dieci euro risparmiati su un accessorio del genere non sono una cifra enorme, ma il rapporto tra quello che costa e quello che offre cambia parecchio: clic silenziosi, connessione a tre dispositivi diversi e pulsanti che si possono riprogrammare a piacere.

Il punto di forza sta tutto nella flessibilità. Il collegamento Bluetooth elimina cavi e ricevitori dalla scrivania, e la funzione Easy-Switch permette di saltare da un apparecchio all’altro senza riabbinare nulla ogni volta. Tre dispositivi in tutto, il che copre la giornata tipo di chi lavora con un portatile aziendale, un computer personale e magari un tablet per gli appunti.

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Come funziona il passaggio tra tre dispositivi

Il meccanismo di Easy-Switch è quello che rende l’accessorio interessante per una postazione ibrida. Basta un tocco per spostare il controllo dal laptop al tablet, senza interrompere il flusso di lavoro con procedure di associazione ripetute. Un dettaglio che sembra minimo finché non ci si trova a gestire due schermi e tre programmi aperti contemporaneamente.

A completare il quadro c’è SmartWheel, la rotella che passa dal tracciamento preciso allo scorrimento rapido con un semplice movimento. Serve quando si alternano compiti molto diversi tra loro: selezionare un elemento specifico sullo schermo richiede precisione, scorrere un documento di quaranta pagine o un feed social richiede velocità. Il corpo del mouse è sottile, leggero e sagomato, quindi entra senza problemi nella tasca della borsa del portatile insieme al resto.

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Clic silenziosi e scorciatoie personalizzabili

La tecnologia Silent Touch abbatte del 90% il rumore prodotto dai clic, e qui la differenza si sente davvero. In una stanza condivisa, durante una videochiamata o nelle ore serali quando in casa dormono tutti, il ticchettio continuo del mouse diventa fastidioso più di quanto si pensi. Con questo modello il problema si ridimensiona parecchio.

I pulsanti di azione si possono personalizzare tramite Logi Options+, l’applicazione di gestione che permette di assegnare comandi rapidi alle funzioni usate più spesso. Le scorciatoie possono accompagnare il passaggio tra lavoro, social, Netflix, Spotify e strumenti di intelligenza artificiale, senza dover cercare ogni volta la stessa voce sepolta in un menu. Per chi crea contenuti o gestisce più attività in parallelo è un piccolo guadagno di tempo che si accumula nell’arco della giornata.

A chi conviene davvero questa offerta

Il prezzo di 19,99€ colloca Logitech POP Mouse in una fascia dove di solito si trovano periferiche piuttosto basilari, quelle che funzionano e basta. Qui invece arrivano Bluetooth, gestione di tre dispositivi, rotella a doppia modalità e tasti programmabili, un pacchetto che giustifica il passaggio da un mouse elementare a qualcosa di più completo.