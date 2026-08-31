Linux, i comandi da non eseguire mai nel terminale

Ci sono comandi da non eseguire mai su Linux, e conoscerli è forse la prima forma di igiene digitale per chi si avvicina al terminale. Il sistema del pinguino ha un pregio enorme, cioè il rispetto assoluto per chi lo utilizza, e fa esattamente quello che gli viene ordinato. Nessuna finestra di conferma, nessun ripensamento. Se arriva l’ordine di terminare un processo, quel processo muore all’istante. Il difetto, però, è esattamente lo stesso, perché fa esattamente quello che gli viene ordinato anche quando l’ordine è una catastrofe.

Linux: il finto pacchetto lingua francese e il permesso 777

Il classico dei classici gira da anni sui forum e sui social. Qualcuno finge di aiutare un principiante a rimuovere il pacchetto lingua francese suggerendo sudo rm -fr –no-preserve-root oppure la variante ancora più diretta, sudo rm -fr /. Il risultato non è la rimozione di una lingua, ma la cancellazione totale del computer, sistema operativo compreso, insieme a ogni singolo file su ogni unità collegata. La beffa è finita così in profondità nella rete che perfino la panoramica generata dall’intelligenza artificiale di Google ci è cascata. Gli sviluppatori hanno dovuto introdurre una protezione che impedisce l’eliminazione della directory principale, e proprio quel frammento no preserve root serve a disattivarla.

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Il funzionamento è meno misterioso di quanto sembri. Il termine sudo indica l’esecuzione con privilegi di superutente, il comando rm elimina i file in modo diretto e senza cestino di recupero, mentre i flag fr o rf fanno proseguire la cancellazione in modo ricorsivo dalla radice del file system fino all’ultima cartella. La barra finale punta a tutto ciò che si trova nella root.

Discorso simile per un altro veleno, sudo chmod -R 777 /. Su Linux ogni file e ogni cartella hanno permessi precisi, alcuni in sola lettura, altri scrivibili, altri eseguibili. Il comando chmod serve a modificarli, ma applicato in modo ricorsivo con il valore 777 su tutto il sistema concede lettura, scrittura ed esecuzione a qualunque utente o processo. Il computer non esplode subito, semplicemente smettono di funzionare i programmi che si aspettano permessi specifici, mentre password e file di configurazione diventano leggibili da chiunque. Non esiste marcia indietro, serve reinstallare il sistema operativo.

Fork bomb, shred e disk destroyer

C’è poi la cancellazione di tutte le attività pianificate con sudo rm -rf /etc/cron.d/*, che azzera i cron job usati per aggiornamenti, pulizia dei file e manutenzione automatica, lasciando il sistema in condizioni pessime.

Sembra invece una fila di faccine, ma la sequenza :(){ :|:& };: è una fork bomb. La funzione richiama sé stessa in modo ricorsivo, il processo viene spostato in background e diventa difficilissimo da fermare. La macchina rallenta, si blocca, a volte si spegne, e il riavvio resta l’unica strada. Il lavoro non salvato va perduto.

Altro travestimento pericoloso è sudo find / -type f -exec shred -n 5 -z -u {} +. L’inizio con find suggerisce una banale ricerca, invece shred sovrascrive i file con dati casuali ripetendo l’operazione più di cinque volte, cancellando anche le tracce dell’operazione stessa. Recuperare qualcosa senza un backup è impossibile.

Il soprannome disk destroyer spetta a dd, il data duplicator, utility pensata per clonare dischi e creare chiavette avviabili. Lavora direttamente sulle unità e non sul file system, quindi non offre alcuna rete di sicurezza. Un comando come dd if=/dev/urandom of=/dev/sda azzera il disco senza possibilità di recupero, ed è un errore che capita più spesso di quanto si creda.

Chiude la lista sudo bash -c ‘echo c > /proc/sysrq-trigger’, che scrive una singola lettera in un file di sistema critico e provoca un kernel panic immediato, l’equivalente della schermata blu di Windows. Prima di digitare qualsiasi istruzione trovata online conviene sapere con precisione cosa fa, perché un comando sconosciuto può bloccare la macchina o cancellare tutto senza il minimo preavviso.