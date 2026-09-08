Linux 7.3-rc2 sorprende Torvalds: valanga di fix inattesa

Linus Torvalds ha pubblicato Linux 7.3-rc2 con un carico di correzioni decisamente più pesante del previsto, cosa piuttosto curiosa se si pensa che la seconda release candidate è di solito uno dei momenti più tranquilli dell’intero ciclo. Subito dopo la chiusura della merge window il traffico tende a calare, i maintainer tirano il fiato e le patch arrivano con il contagocce. Questa volta no. Torvalds l’ha descritta come una release “full fat”, ammettendo che il volume delle modifiche è andato oltre le attese senza che sia emerso un singolo problema capace di spiegare il fenomeno.

Nessun campanello d’allarme, quindi, almeno per ora. Non ci sono segnali di anomalie strutturali nell’architettura del kernel, e questo è il dettaglio che conta più di ogni altro. Semplicemente, un numero inusuale di alberi ha consegnato materiale nello stesso momento, e il risultato si vede nelle statistiche.

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Dove si concentrano le correzioni di Linux 7.3-rc2

Come da tradizione, la fetta più grossa riguarda i driver. Fin qui niente di nuovo. La particolarità di questa release candidate sta nel resto, perché anche le aree non legate ai driver hanno ricevuto attenzioni ben superiori alla media. Gli aggiornamenti agli strumenti di sviluppo pesano da soli circa il 20% delle patch che non toccano i driver, un dato che salta all’occhio. Seguono gli interventi sui file system, sul core del kernel e sul networking.

Sul fronte rete sono arrivate correzioni a TCP e IPv6, accompagnate da alcuni interventi su BPF. Per i file system la lista comprende modifiche a NTFS e XFS, più una serie di fix legati alla sicurezza della memoria nel server SMB ksmbd, componente che negli ultimi cicli è stato spesso sotto la lente proprio per questioni di robustezza. Anche il comparto grafico si è fatto sentire. Le correzioni interessano tra gli altri i driver AMD DRM e Nouveau, e il sottosistema DRM in generale è stato protagonista di una pull request particolarmente ampia, formata da molti fix sparsi su componenti differenti. Non un intervento chirurgico su un singolo bug, piuttosto una pulizia diffusa.

Tra le prime spiegazioni ipotizzate da Torvalds c’era una pull request EDAC arrivata in ritardo, dimenticata durante la merge window e recuperata solo dopo. Il suo peso reale però è modesto, troppo piccolo per giustificare le dimensioni complessive. La verità sembra più banale e più difficile da attribuire a un colpevole preciso, ovvero la somma degli interventi giunti tutti insieme da file system, networking, BPF, DRM e diversi alberi dei driver. Il punto interessante riguarda i tempi. Se anche le prossime release candidate dovessero mantenere questo ritmo, il ciclo di sviluppo di Linux 7.3 rischierebbe di allungarsi oltre la durata abituale, con la possibilità di una rc aggiuntiva prima del rilascio definitivo. Un’eventualità già vista in passato quando il flusso di correzioni non rallenta come dovrebbe nella seconda metà del ciclo. Per ora però non c’è nulla che indichi problemi seri, e questo è il motivo per cui Torvalds non ha suonato allarmi.

Chi lavora con il kernel sa bene che una rc2 corposa non significa automaticamente un kernel fragile. Spesso indica il contrario, cioè maintainer molto attivi che scaricano il lavoro accumulato appena si apre la finestra utile. La differenza si misura nelle settimane successive, quando il numero di patch dovrebbe scendere in modo progressivo fino a ridursi ai soli fix critici. Linux 7.3-rc2 è già scaricabile da kernel.org e si rivolge in primo luogo a sviluppatori, maintainer delle distribuzioni e a chiunque abbia voglia di mettere alla prova il nuovo kernel su hardware reale. L’obiettivo dichiarato di questa fase resta individuare eventuali regressioni prima che la versione stabile arrivi sui sistemi di produzione, perché un bug scovato adesso costa infinitamente meno di uno scoperto dopo il rilascio finale.