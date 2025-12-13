L’India spinge sulla localizzazione continua degli smartphone

Il dibattito sulla sorveglianza digitale in India cambia direzione ma non perde intensità. Il governo valuta una legge che imporrebbe ai produttori di smartphone l’attivazione permanente dell’A-GPS. Garantendo una localizzazione molto precisa. La proposta segue il recente abbandono dell’obbligo di preinstallare l’app governativa Sanchar Saathi, criticata per i suoi potenziali abusi. Quel passo indietro era stato accolto come un segnale di apertura, ma l’iniziativa sull’A-GPS suggerisce una strategia diversa.

Le autorità vogliono dati più accurati rispetto a quelli forniti dalle torri cellulari. Ritenuti troppo approssimativi dalle agenzie investigative. La richiesta arriva anche dalla COAI. L’associazione che riunisce i principali operatori indiani. Secondo loro, una localizzazione sempre attiva offrirebbe un margine d’errore ridotto e faciliterebbe molte operazioni di sicurezza. La tecnologia A-GPS combina segnali satellitari. Ma anche dati di rete e garantisce una precisione elevata. Tuttavia, la misura renderebbe impossibile disattivare la geolocalizzazione. Trasformando lo smartphone in un dispositivo di controllo permanente.

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Aziende come Apple, Google e Samsung hanno reagito con fermezza. E hanno denunciato il rischio di violazioni gravi. Il gruppo ICEA, che rappresenta i produttori, ha definito la proposta un abuso regolatorio senza precedenti. In una comunicazione inviata al governo, le aziende hanno sottolineato i potenziali danni per figure sensibili. Come ad esempio militari, giudici e giornalisti. Esperti di sicurezza hanno criticato duramente l’ipotesi e affermano che nessun paese adotta misure simili. Il confronto appare quindi tutt’altro che risolto e mette in luce esigenze contrastanti. Le istituzioni rivendicano motivazioni legate alla sicurezza nazionale. Mentre l’industria chiede tutele più solide per gli utenti.

Scontro aperto tra operatori e produttori sul controllo della posizione degli smartphone in India

Il punto più delicato riguarda la gestione degli avvisi di tracciamento. Oggi gli smartphone notificano con un messaggio pop-up ogni tentativo di localizzazione avviato da un operatore. Le compagnie telefoniche vorrebbero disattivare questi avvisi. Proprio evitare che un soggetto sotto indagine scopra di essere monitorato. I produttori invece considerano tali notifiche un presidio fondamentale per la trasparenza. La possibilità di sapere quando un dispositivo viene localizzato è vista come una garanzia minima per la privacy. Il conflitto tra le due parti riflette visioni opposte sulla gestione dei dati personali. Gli operatori chiedono più libertà nelle procedure investigative. I produttori insistono per proteggere gli utenti da un tracciamento invisibile. La decisione finale non sarà immediata. Una riunione tra governo e industria è stata rinviata, lasciando il tema in sospeso. La discussione resta complessa e coinvolge questioni di sicurezza, tecnologia e diritti fondamentali. La soluzione richiederà un equilibrio delicato e scelte normative molto ponderate.