LG xboom al CES 2026: l’audio diventa intelligente, sociale e pensato per le feste

Nel mercato dell’audio consumer, LG sceglie di aprire il 2026 portando l’intelligenza artificiale fuori dagli schermi e farla diventare protagonista anche nell’ascolto musicale. La nuova gamma LG xboom, che verrà mostrata ufficialmente al CES di Las Vegas, nasce con l’obiettivo di trasformare lo speaker da semplice dispositivo di riproduzione a vero compagno di intrattenimento. Non si tratta solo di potenza o di design, ma di un approccio che punta sulla personalizzazione dell’esperienza sonora.

Alla base di questa evoluzione c’è l’integrazione della piattaforma FYI.RAiDiO, che permette di interagire con diverse AI Personas e DJ virtuali. L’utente non si limita più a scegliere una playlist, ma entra in un flusso di contenuti suggeriti in tempo reale, controllabili sia tramite app sia attraverso un pulsante dedicato.

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Le tecnologie AI Sound e AI Lighting lavorano insieme per analizzare ciò che viene riprodotto, regolando giochi di luce in modo coerente con il genere musicale e l’intensità del brano. Nei modelli più avanzati, come Stage 501 e Blast, entra in gioco anche la calibrazione ambientale, capace di leggere lo spazio circostante e di restituire un suono uniforme sia in un salotto che in un contesto outdoor. LG xboom si muove così verso un’idea di audio “consapevole”, che reagisce all’ambiente.

LG xboom tra karaoke, resistenza e libertà d’uso

Uno degli elementi più interessanti della nuova proposta LG xboom è l’attenzione all’intrattenimento attivo. Il karaoke diventa una funzione integrata grazie ad algoritmi di deep learning addestrati su migliaia di brani. La possibilità di attenuare o rimuovere le voci originali apre a un utilizzo immediato e spontaneo, senza abbonamenti o file specifici, rendendo ogni festa un’esperienza più partecipativa.

La gamma è studiata per rispondere a esigenze molto diverse. Stage 501 rappresenta la soluzione più potente e versatile, con una struttura pensata per essere posizionata in più modi e una batteria intercambiabile che garantisce lunghe sessioni di ascolto. Blast punta invece su robustezza e autonomia estesa, con un design orientato all’uso all’aperto e una resistenza certificata che lo rende adatto a contesti più impegnativi. Mini e Rock completano l’offerta con formati compatti, pensati per la mobilità e per chi cerca leggerezza senza rinunciare a qualità e affidabilità.

Interessante è anche l’attenzione alla condivisione. Funzioni come LE Audio Auracast consentono di collegare più speaker tra loro. In questo senso LG xboom non si limita a presentare nuovi prodotti, ma propone un’idea di socialità musicale che guarda chiaramente alle abitudini contemporanee, fatte di eventi improvvisati, spazi ibridi e tecnologia sempre più invisibile.

Con prezzi ancora da definire e una distribuzione prevista nel corso del 2026, la nuova linea si presenta come uno degli elementi più interessanti della strategia LG nel mondo dell’intrattenimento domestico e outdoor.