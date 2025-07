Xiaomi TV A Pro 2026: la nuova era dell’intrattenimento domestico

Xiaomi si prepara a lanciare sul mercato italiano la serie TV-A Pro 2026. Un mix di design raffinato, funzionalità smart e prestazioni elevate. Le nuove TV, già disponibili in sconto, si candidano a essere le prescelte dell’intrattenimento domestico del futuro. La gamma spazia dai modelli più compatti da 43” fino al grande formato da 75”, passando per i più richiesti 50, 55 e 65”. Ogni schermo offre risoluzione 4K UHD con tecnologia QLED e supporto HDR10+, per immagini nitide e contrasti intensi.

Xiaomi TV A Pro 2026: tecnologia smart, connettività completa e prezzi competitivi

Alle caratteristiche visive si affianca una sezione audio curata nei dettagli. Ogni dispositivo integra due altoparlanti da 10watt supportati dalla tecnologia XiaomiSound, compatibile con Dolby Audio, DTS-X e DTS Virtual:X. Ma non saranno visibili solo film e serie TV, poiché Xiaomi ha pensato anche ai gamer. I modelli da 50” in su infatti vantano una frequenza di aggiornamento a 120Hz, abilitata dalla tecnologia DLG, e includono la modalità Game Boost per sessioni di gioco fluide e reattive.

Non è finita qui. Oltre alla qualità dell’immagine, Xiaomi ha puntato anche sull’intelligenza della piattaforma. La Serie-A Pro 2026 si basa sull’ultima versione di GoogleTV, con Google Assistant integrato e accesso immediato a una vasta tipologia di app preinstallate. Tra cui ricordiamo Netflix, Prime Video e YouTube. Il processore quad-core A55, con 2GB di RAM e 8GB di archiviazione, assicura fluidità nelle operazioni.

Per quanto riguarda la connettività le TV supportano Wi-Fi dualband, Bluetooth 5.0 e le tecnologie di trasmissione più comuni, come GoogleCast, Miracast e Apple AirPlay. In più, la compatibilità con i sistemi DVB-T2, DVB-C e DVB-S2 garantisce la ricezione di contenuti da qualsiasi fonte, terrestre, via cavo o satellitare. Xiaomi rende la Serie A Pro 2026 particolarmente interessante anche dal punto di vista economico. I prezzi partono da 179,99€ per il modello da 32″. Invece la versione da 75” è già in promo a 799,99€.