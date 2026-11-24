Il Black Friday porta con sé un taglio di prezzo interessante per chi cerca uno schermo da gioco di fascia alta. Il monitor OLED LG UltraGear da 34 pollici con frequenza di aggiornamento a 240 Hz è infatti disponibile su Amazon a 669,99 euro, contro un prezzo mediano di 713,78 euro. Si tratta del minimo storico registrato su questa piattaforma, quindi di un momento particolarmente favorevole per chi stava già valutando un acquisto del genere.

Il risparmio è di circa 44 euro, poco più del 6% rispetto al valore mediano. Non è uno sconto clamoroso in termini assoluti, ma su un prodotto di questa categoria anche qualche decina di euro in meno fa la sua figura, soprattutto quando la cifra raggiunta è la più bassa mai vista per questo modello sullo store. Il monitor è venduto e spedito direttamente da Amazon e può essere restituito entro 14 giorni nel caso in cui non soddisfi le aspettative. Un dettaglio non da poco, perché permette di provarlo con calma nella propria postazione prima di decidere se tenerlo davvero. Va precisato che i prezzi indicati sono quelli rilevati al momento della stesura e potrebbero cambiare nel giro di poco, come spesso accade durante le giornate di promozioni.

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Un pannello pensato per i giocatori più esigenti

Dal punto di vista del design, il monitor curvo di LG adotta una curvatura 800R ed è privo di cornici su tutti e quattro i lati. Una scelta che rende l’immagine più avvolgente e lascia lo sguardo concentrato sul contenuto, senza bordi a distrarre. Il supporto incluso è regolabile in altezza, inclinazione e rotazione, così da adattare la posizione dello schermo alla scrivania e alla postura di chi lo utilizza per molte ore di fila.

Il cuore del prodotto resta però il pannello OLED. Questa tecnologia garantisce colori ricchi, un rapporto di contrasto molto elevato e tempi di risposta estremamente rapidi. Sul modello UltraGear il tempo di risposta dichiarato è di appena 0,03 ms, un valore che abbinato alla frequenza di 240 Hz si traduce in un’esperienza di gioco molto fluida. Nei titoli più frenetici, dagli sparatutto competitivi ai giochi di corse, la reattività dello schermo diventa un fattore che si percepisce davvero, perché le immagini in movimento risultano nitide e prive di scie.

Sincronizzazione adattiva e connettività

Altro aspetto da considerare è la compatibilità con le principali tecnologie di sincronizzazione adattiva. Il monitor supporta G Sync, FreeSync Premium Pro e AdaptiveSync, sistemi che allineano la frequenza dello schermo a quella della scheda video. In questo modo si elimina il tearing, cioè quel fastidioso effetto di immagine spezzata che compare quando i fotogrammi non arrivano in sincronia con il pannello. Il risultato è un gameplay ancora più scorrevole, indipendentemente dal fatto che nel computer ci sia una scheda grafica di un produttore o dell’altro.

Sul fronte dei collegamenti, la dotazione comprende due porte HDMI 2.1 e un ingresso DisplayPort. Una configurazione che rende lo schermo compatibile con PC, console e laptop, così da poter tenere collegati più dispositivi contemporaneamente e passare dall’uno all’altro senza dover staccare e riattaccare i cavi ogni volta. Per chi alterna sessioni al computer e partite su console si tratta di una comodità concreta, che si aggiunge al prezzo di 669,99 euro proposto da Amazon in occasione del Black Friday.

Fonte: TecnoAndroid