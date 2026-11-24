Le rovine di Washington da una parte, il deserto che circonda la Strip dall’altra. Con A Tale of Two Realities è possibile esplorare entrambi indossando un visore, perché il progetto nato dalla passione dei fan porta Fallout 3 e Fallout: New Vegas in realtà virtuale su PC. La particolarità sta nel fatto che le due ambientazioni si attraversano con lo stesso personaggio, senza dover ricominciare da capo quando si passa da un capitolo all’altro. L’esperienza diventa così un unico grande viaggio nella Zona Contaminata, vissuto in prima persona come mai prima d’ora.

Armi in mano e una sola grande avventura

Il passaggio al visore modifica anche il modo in cui si maneggiano le armi. Grazie ai controller di movimento la mira si prende orientando fisicamente l’arma con le mani, mentre per ricaricare bisogna riprodurre il gesto vero e proprio. Non è la prima volta che la serie incontra questa tecnologia: Bethesda aveva già fatto un esperimento nel 2017 con Fallout 4 VR, che portava nel visore il Commonwealth.

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Alla base di tutto c’è Tale of Two Wastelands, la conversione che integra il titolo di Bethesda Game Studios all’interno di quello sviluppato da Obsidian Entertainment. Questa unione comprende tutti i contenuti aggiuntivi e recupera persino materiale che era stato tagliato. Il collegamento fra le due mappe passa per Union Station, una stazione aggiunta a Washington da cui parte il treno diretto verso il Mojave. Un dettaglio che rende il passaggio tra i due mondi molto più naturale di quanto ci si aspetterebbe.

Il lavoro della comunità cambia parecchio anche le possibilità a disposizione di chi esplora la Zona Contaminata della Capitale. Diventa possibile usare il menu dei compagni per impartire ordini e sfruttare i loro talenti. Dal gioco di Obsidian arrivano poi le modifiche alle armi, le ricette, le piante da raccogliere e i veleni, elementi che nel terzo capitolo originale mancavano del tutto.

Progressione rivista e cosa serve per giocare

La conversione originale interviene anche sulla progressione del personaggio. Il livello massimo passa da 50 a 60 e le statuette della Vault Tec che si raccolgono nella Capitale assegnano ora bonus specifici. Quella dell’Agilità aumenta la velocità di corsa, mentre quella del Carisma rende i compagni più efficaci quando si combatte. Piccoli ritocchi che danno un peso concreto a una raccolta che prima aveva un valore diverso.

Del resto la comunità legata al gioco di Obsidian ha sempre usato il Mojave come trampolino per raccontare nuove storie. L’espansione amatoriale Long 15, ad esempio, accompagna il Corriere lungo l’omonima autostrada in California prima degli eventi di Lonesome Road.

Per provare A Tale of Two Realities con il visore servono alcuni requisiti precisi. Bisogna possedere entrambi i titoli con i rispettivi DLC, la conversione originale e Mod Organizer 2, il programma che permette di gestire le due mod. La conversione di base richiede inoltre le versioni in inglese dei giochi. I file dell’adattamento in realtà virtuale vengono distribuiti sul server Discord del progetto, mentre il download è disponibile sulla pagina ufficiale dedicata.

Fonte: TecnoAndroid