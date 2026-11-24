La classifica dei film più visti in Italia su Prime Video mette insieme in questo periodo ingredienti piuttosto diversi tra loro. C’è l’azione più muscolare, c’è una storia d’amore ambientata nel mondo delle corse e c’è soprattutto tanta, tantissima magia. Il catalogo on demand della piattaforma streaming di Amazon è talmente vasto che orientarsi tra i titoli disponibili può diventare un piccolo rompicapo, e proprio per questo una Top 10 aggiornata torna utile a chi cerca qualcosa da guardare senza perdere mezza serata a scorrere le locandine.

Dopo la graduatoria dedicata alle serie TV arriva quindi quella riservata ai lungometraggi. Il dato che salta all’occhio è uno solo, ed è difficile ignorarlo: la saga di Harry Potter occupa sei posizioni su dieci, segno che le avventure del giovane mago continuano a trovare spettatori fedeli anche a distanza di anni.

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Liam Neeson in vetta, poi Hogwarts prende il sopravvento

Il primo posto spetta a Mongoose: L’ultimo soldato, un film d’azione con protagonista Liam Neeson. L’attore interpreta un eroe di guerra che soffre di disturbo da stress post traumatico ed è accusato di un crimine mai commesso. Senza più nulla da perdere, l’uomo sfida le forze dell’ordine in un inseguimento spericolato attraverso le campagne, mentre un pubblico sempre più affascinato fa il tifo per la sua fuga.

Subito dietro si piazza Harry Potter e la Camera dei Segreti, il secondo capitolo della serie. Automobili volanti, alberi picchiatori e un misterioso elfo arrivato per mettere in guardia il protagonista accompagnano l’inizio del suo secondo anno nel mondo della magia.

Sul gradino più basso del podio c’è invece Armor. La trama ruota attorno a un padre e a un figlio che lavorano come guardie di sicurezza per un’azienda di camion blindati. Mentre si trovano su un ponte, i due finiscono faccia a faccia con una banda di potenziali rapinatori.

Al quarto posto si torna a Hogwarts con Harry Potter e la Pietra Filosofale, il film che ha dato il via a tutto. Qui un orfano iscritto a una scuola di magia e stregoneria scopre la verità su se stesso, sulla propria famiglia e sul terribile male che infesta il mondo magico.

La quinta posizione è occupata da Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban. È il terzo anno di Harry a scuola e oltre a un nuovo professore di Difesa contro le Arti Oscure all’orizzonte ci sono parecchi guai. Sirius Black, condannato per omicidio, è infatti evaso dalla Prigione dei Maghi e sembra deciso a rintracciare proprio il giovane mago.

Corse, Kabul e il ritorno di Voldemort nella seconda metà della classifica

Al sesto posto cambia completamente atmosfera con Drive: Cuori in pista. Una giovane meccanica di auto da corsa accetta di fingere un fidanzamento con la star più chiacchierata del circuito. Ufficialmente l’accordo serve a ripulire la reputazione di lui, ma in segreto la ragazza punta a diventare pilota. Presto però la bugia rischia di mandare all’aria ogni cosa, compreso un legame che nel frattempo è diventato molto più di un semplice patto.

Il settimo gradino torna alla saga del maghetto con Harry Potter e il Calice di Fuoco. Quando il suo nome esce a sorpresa dal Calice, Harry si ritrova tra i contendenti di un’estenuante sfida per la gloria che mette una contro l’altra le più importanti scuole di magia.

All’ottavo posto c’è il titolo più legato alla cronaca recente, 13 Days, 13 Nights. Il film è ambientato a Kabul il 15 agosto 2021, quando il comandante Mohamed Bida e l’ambasciata francese restano intrappolati dall’avanzata dei Talebani. Per mettere in salvo quasi 3.000 civili e diplomatici, Bida avvia una trattativa rischiosa con i ribelli e organizza insieme alla cooperante Eva un convoglio disperato attraverso una città ormai al collasso, con l’obiettivo di raggiungere l’aeroporto prima che sia troppo tardi.

La nona posizione va a Harry Potter e l’Ordine della Fenice. Lord Voldemort è tornato, ma il Ministro della Magia fa di tutto per tenere il mondo dei maghi all’oscuro della verità, e la ribellione è pronta a cominciare.

A chiudere la classifica è Harry Potter e il Principe Mezzosangue. Con Voldemort che stringe sempre di più la sua presa, Hogwarts non è più un rifugio sicuro e lo scontro finale si avvicina minaccioso, mentre per Harry sboccia l’amore.

Fonte: TecnoAndroid