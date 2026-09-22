LG porta a 70 le Academy HVAC in oltre 40 Paesi

Installazione, manutenzione e assistenza sono elementi sempre più importanti per accompagnare l’evoluzione delle tecnologie dedicate alla climatizzazione. LG Electronics sta quindi ampliando la propria rete internazionale di HVAC Academy, trasformandola in un sistema dedicato alla formazione e all’aggiornamento dei professionisti del settore.

La rete conta oggi circa 70 Academy distribuite in oltre 40 Paesi, tra Asia, Europa, Nord America, America Latina e Africa. Le strutture sono rivolte a clienti, partner e distributori e permettono di approfondire le tecnologie HVAC dell’azienda attraverso percorsi dedicati alle competenze tecniche. L’espansione rientra anche nella strategia Global South di LG, presentata all’inizio dell’anno con l’obiettivo di raddoppiare entro il 2030 i ricavi in mercati ad alto potenziale come India, Brasile e Arabia Saudita.

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Formazione tecnica tra teoria e attività pratiche

Le Academy LG sono pensate come veri hub di formazione professionale, con programmi dedicati a installazione, manutenzione, progettazione e assistenza delle soluzioni HVAC. La rete europea comprende diversi mercati strategici e si è recentemente ampliata con una nuova Academy in Polonia. I centri combinano formazione teorica, attività pratiche e aggiornamenti relativi alle principali evoluzioni tecnologiche e normative nel settore del riscaldamento, del condizionamento e della climatizzazione commerciale.

Roma e Milano al centro della formazione italiana

Anche l’Italia occupa un posto all’interno della rete formativa europea di LG. Le Academy presenti a Roma e Milano mettono a disposizione di installatori, progettisti, centri assistenza e partner commerciali percorsi dedicati alle tecnologie HVAC dell’azienda.

I programmi comprendono sessioni pratiche, corsi specialistici e attività di certificazione. La formazione è orientata alle competenze necessarie per affrontare un settore caratterizzato da una continua evoluzione tecnologica e dalle diverse esigenze dei mercati. Attraverso queste attività, LG punta a favorire la diffusione di soluzioni efficienti e sostenibili, accompagnando allo stesso tempo i professionisti nell’utilizzo delle tecnologie più recenti.

Nuove Academy anche in Asia, America Latina e Africa

L’espansione della rete non riguarda soltanto l’Europa. In Asia LG ha aperto una nuova Academy a Taichung, Taiwan, mentre quella di Singapore è stata trasferita in una sede più moderna.

Il percorso di crescita prosegue anche in America Latina e Africa. Presso la Universidad de Santiago de Chile è stata inaugurata una HVAC Academy dedicata sia alla formazione dei futuri professionisti sia all’aggiornamento dei tecnici certificati. In Costa d’Avorio, invece, un nuovo centro ad Abidjan supporta lo sviluppo delle competenze HVAC nell’Africa occidentale.

Academy e ricerca lavorano insieme

La rete formativa viene affiancata dai centri globali di Ricerca e Sviluppo di LG, che collaborano con i diversi mercati per comprendere esigenze locali, condizioni climatiche, evoluzioni normative e cambiamenti tecnologici.

Il collegamento tra R&D e Academy permette di trasferire competenze e best practice a installatori, progettisti e partner, creando un sistema che unisce innovazione, formazione e assistenza.

Fonte: TecnoAndroid