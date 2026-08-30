LG NanoCell AI 65 pollici al minimo storico: 439,99 euro

Chi sta valutando il cambio di televisore trova oggi su Amazon una proposta piuttosto interessante: LG NanoCell AI da 65 pollici scende a 439,99 euro contro i 649 euro di listino, con uno sconto che arriva al 32%. Si tratta del minimo storico registrato sulla piattaforma, quindi il momento è di quelli buoni per chi teneva d’occhio il modello da tempo. Il prodotto risulta venduto e spedito direttamente da Amazon, con consegna nel giro di pochi giorni e possibilità di restituzione gratuita entro 14 giorni in caso di ripensamento.

Il taglio da 65 pollici, va detto, è quello che negli ultimi anni ha guadagnato più terreno nei salotti italiani. Abbastanza grande da restituire una sensazione cinematografica, non così ingombrante da diventare un problema in un soggiorno di dimensioni normali. E a questa cifra il rapporto tra diagonale e spesa cambia parecchio le carte in tavola.

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Cosa cambia con la tecnologia NanoCell

Il cuore della proposta sta nella tecnologia NANOCELL, pensata per restituire colori più brillanti e realistici rispetto a un pannello Ultra HD tradizionale. Detto in parole semplici, i toni risultano più puliti e meno tendenti allo sbiadito, soprattutto quando la scena mescola tinte molto vicine tra loro. A dare una mano ci pensa il processore α7 4K Gen8 con IA, che lavora sull’immagine per renderla più nitida e profonda rispetto a quanto faceva la generazione precedente.

Sul fronte dei contenuti, il televisore mette a disposizione diverse modalità di visione. C’è la Filmmaker Mode, quella che disattiva le elaborazioni artificiali per mostrare il film il più possibile come è stato pensato in fase di montaggio, e c’è il supporto HDR10 Pro per una gamma dinamica più ampia. Due strumenti che fanno la differenza soprattutto la sera, con le luci basse e una pellicola girata bene.

Videogiochi, cloud gaming e telecomando con puntatore

Il capitolo gaming non viene trascurato. Il pannello supporta il VRR fino a 60 fps sfruttando la modalità bilanciata, quindi con i titoli moderni la fluidità resta stabile e si riducono quei fastidiosi strappi dell’immagine quando il frame rate oscilla. Chi preferisce non collegare una console fisica può appoggiarsi ai vari servizi di gioco in cloud, ormai integrati nell’ecosistema smart di LG e utilizzabili anche solo con un controller e una buona connessione.

Un dettaglio che spesso viene sottovalutato ma che nell’uso quotidiano pesa parecchio è il telecomando. Quello di LG monta un puntatore con IA che permette di muoversi nei menu con semplici movimenti del polso, un po’ come si farebbe con un mouse in aria. Rispetto alla classica navigazione a frecce, quando si tratta di digitare il nome di una serie o saltare da un’applicazione all’altra, la differenza si sente.