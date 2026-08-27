Letargo, il cervello perde metà sinapsi ma i ricordi restano

Come faccia la memoria a sopravvivere all’ibernazione è una di quelle domande che sembrano semplici e invece nascondono un piccolo rompicapo biologico. Perché durante il letargo il cervello non resta fermo a guardare, anzi: nei topi che entrano in questo stato le connessioni tra i neuroni nei centri della memoria si perdono in fretta, circa la metà, per poi essere ricostruite altrettanto rapidamente. Eppure, al risveglio, i ricordi ci sono ancora. E il motivo, stando alle osservazioni, sta in un dettaglio tutt’altro che secondario: gli snodi principali, i punti di connessione più importanti, non vengono toccati.

Il quadro è meno paradossale di quanto sembri. Un cervello che dimezza le proprie connessioni e poi le ricostruisce assomiglia a una rete che viene alleggerita e poi rimessa in piedi, non a un archivio che va perduto. Il punto è capire cosa viene tagliato e cosa invece resiste.

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Cosa succede alle connessioni durante il letargo

Nei topi in ibernazione il processo è rapido in entrambe le direzioni. Prima la perdita, che riguarda circa il 50 per cento dei collegamenti nelle aree dedicate alla memoria, poi la ricrescita, che riporta la situazione a un assetto funzionante. Non si tratta quindi di un lento deterioramento accumulato nel tempo, ma di un ciclo che il cervello sembra gestire come parte normale del proprio funzionamento in condizioni estreme.

Qui sta la differenza sostanziale rispetto all’idea intuitiva che ci si potrebbe fare del letargo, cioè quella di un organismo in pausa totale. Il cervello, in realtà, continua a lavorare, riorganizzandosi. E lo fa con un criterio abbastanza selettivo, perché non tutte le connessioni hanno lo stesso peso nella struttura complessiva.

Gli snodi che resistono e il senso della selezione

Le sinapsi che fanno da hub, i punti in cui convergono più collegamenti, restano al loro posto. È questo il dettaglio che spiega perché il ricordo non evapori insieme alle connessioni perdute. Se l’impalcatura principale regge, il resto può essere smontato e rimontato senza che l’informazione conservata vada persa.

Un paragone utile è quello con una rete di trasporti. Si possono chiudere temporaneamente molte strade secondarie, e la mappa resta comunque leggibile finché sopravvivono gli incroci principali. Poi, quando la circolazione riprende, le strade minori vengono riaperte e la rete torna alla sua densità abituale. Il cervello dei mammiferi ibernanti sembra ragionare in modo simile, salvaguardando la struttura portante e sacrificando ciò che può essere rigenerato.

Questo tipo di selezione ha una sua logica anche dal punto di vista energetico. Mantenere attive tutte le connessioni ha un costo, e in una fase in cui l’organismo riduce al minimo i propri consumi il taglio delle parti ricostruibili è una scelta ragionevole. La memoria, in questo schema, non è una raccolta di dati fragili appesa a ogni singolo contatto, ma qualcosa di più robusto, distribuito, ancorato a pochi punti chiave.

Il risultato pratico è che al risveglio l’animale non riparte da zero. Le informazioni immagazzinate prima del letargo restano accessibili, nonostante il rimescolamento profondo avvenuto nel frattempo. Ed è proprio questa capacità di riorganizzarsi senza perdere il contenuto a rendere interessante il meccanismo, perché suggerisce che la conservazione dei ricordi dipenda più dall’architettura generale della rete che dalla persistenza di ogni suo singolo collegamento. Il dimezzamento delle connessioni nei centri della memoria e la loro successiva ricrescita, con gli hub rimasti intatti, restano dunque il nodo centrale di come i ricordi attraversano indenni il periodo di ibernazione.