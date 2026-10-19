Lenovo IdeaPad Slim 3 con Core Ultra 5 a 799 euro, minimo storico

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 con processore Intel Core Ultra 5 322 è sceso a 799 euro su Amazon, il prezzo più basso mai registrato per questa configurazione. Parliamo di un Copilot+ PC che mette insieme una NPU capace di arrivare fino a 46 TOPS per le funzioni di intelligenza artificiale più evolute, 16GB di RAM DDR5 e uno schermo in formato 16:10 pensato soprattutto per lavorare.

Una cifra del genere si è vista raramente per un portatile con queste caratteristiche. Ed è proprio questo a rendere l’offerta interessante per chi vuole un notebook moderno senza dover spendere troppo, che serva per lo studio, l’ufficio o semplicemente per l’uso di tutti i giorni a casa.

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Lenovo IdeaPad Slim 3, cosa c’è sotto la scocca

A muovere tutto ci pensa l’Intel Core Ultra 5 322, chip della nuova generazione Panther Lake/Lunar Lake con architettura ibrida da 6 core, cioè 2 ad alte prestazioni e 4 a basso consumo, per un totale di 6 thread. La frequenza in turbo tocca i 4,4GHz e i 12MB di Intel Smart Cache aiutano a mantenere una buona reattività anche quando il carico si fa più pesante. Poi c’è la NPU integrata, che sblocca tutte le funzionalità AI tipiche dei dispositivi certificati Copilot+.

Accanto al processore lavorano 16GB di RAM DDR5 in doppio canale, con la possibilità di salire fino a 24GB grazie allo slot SODIMM lasciato libero. Per l’archiviazione Lenovo ha scelto un SSD da 512GB con interfaccia PCIe 4.0 x4 NVMe, quindi avvii rapidi e applicazioni che si aprono senza attese fastidiose.

Lo schermo misura 15,3 pollici e adotta il display 16:10 con risoluzione WUXGA da 1920×1200 pixel. Rispetto ai classici pannelli 16:9 offre più spazio in verticale, cosa che fa comodo quando si lavora su documenti, fogli di calcolo o si scorrono pagine web. Il pannello è un IPS da 400 nits di luminosità con trattamento antiriflesso, così la visione resta piacevole anche in ambienti molto illuminati.

La dotazione si completa con altri dettagli da non trascurare. C’è la connettività WiFi 6 insieme al Bluetooth 5.3, una porta USB C che supporta Power Delivery da 45 a 65W e DisplayPort 1.2, due porte USB A da 5Gbps, un’uscita HDMI 1.4 e il lettore di schede SD. Windows 11 Home arriva già installato e il peso si aggira tra 1,5 e 1,6 kg, valore che rende il portatile facile da portare in giro ogni giorno.

C’è però un aspetto da tenere a mente prima dell’acquisto. Il caricatore non è incluso nella confezione, ma grazie al supporto USB C Power Delivery si possono usare alimentatori compatibili che magari si hanno già in casa.

Prezzo giù del 18% su Amazon

Il listino ufficiale parla di 979 euro, mentre oggi su Amazon il Lenovo IdeaPad Slim 3 viene proposto a 799 euro. Il risparmio è di 180 euro, pari a uno sconto del 18%, e si tratta del minimo storico per questa precisa versione con Core Ultra 5 322, 16GB di RAM e 512GB di SSD.

Guardando la scheda tecnica, con la NPU dedicata all’intelligenza artificiale e lo schermo 16:10 ad alta risoluzione, il prezzo attuale rappresenta un’ottima occasione per chi cerca un portatile versatile da usare tra casa, ufficio e studio. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, con tutte le garanzie previste e disponibilità immediata.

Fonte: TecnoAndroid