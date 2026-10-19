Opensignal lancia la mappa delle connessioni satellitari reali

Capire dove uno smartphone riesca davvero ad agganciarsi a un satellite, e non soltanto dove potrebbe farlo in teoria, adesso è un po’ più semplice. La tecnologia si chiama Direct to Device, spesso abbreviata in D2D, e permette ai telefoni di collegarsi direttamente a una costellazione in orbita senza passare da un’antenna terrestre. Sulla carta sembra una soluzione pronta per qualsiasi angolo del pianeta. Nella pratica di tutti i giorni le cose cambiano parecchio, ed è proprio questo il punto che interessa a chi ha bisogno di servizi simili.

A provare a dare una risposta concreta è stata Opensignal, società specializzata nell’analisi della qualità delle reti mobili, che ha lanciato la D2D Satellite Map. Si tratta della prima mappa interattiva mondiale costruita sulle connessioni satellitari effettivamente rilevate dai telefoni. I dati partono da gennaio 2026 e lo strumento riceve aggiornamenti ogni mese.

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Una mappa che parte dai dati reali e non dalle promesse

La differenza rispetto alle classiche mappe di copertura è tutt’altro che marginale. Quelle tradizionali indicano dove il segnale dovrebbe arrivare, basandosi sulle caratteristiche tecniche delle costellazioni. Opensignal ribalta la prospettiva e mostra i luoghi in cui un dispositivo ha davvero stabilito una connessione satellitare. Ogni punto visibile corrisponde a una posizione reale dove è avvenuto almeno un collegamento D2D.

Un approccio decisamente più onesto, che però va interpretato con un minimo di prudenza. Un collegamento registrato non equivale a una copertura continua, e allo stesso modo l’assenza di dati in una certa area non vuol dire per forza che lì il servizio non funzioni. Può persino succedere che compaiano connessioni in Paesi dove non esiste ancora un’offerta commerciale locale, magari perché chi si è collegato si trovava in roaming.

Il progetto, comunque, è pensato per crescere. L’obiettivo di Opensignal è misurare non soltanto dove avvengono i collegamenti ma anche quanto siano buoni, applicando al satellite lo stesso metodo già utilizzato per valutare le reti mobili tradizionali. In altre parole, dalla semplice presenza del segnale si passerà a giudicarne la qualità.

Chi guida la corsa e cosa si può fare oggi

Nella classifica degli operatori presenti sulla mappa il primo posto spetta, senza grandi sorprese, a Starlink. Subito dietro si piazzano AST SpaceMobile, Amazon Leo, Eutelsat e Lynk. Anche in Italia qualcosa si muove, visto che Fastweb e Starlink stanno testando il servizio Direct to Cell, ma per ora siamo ancora nella fase delle prove.

Sul fronte dei servizi disponibili la situazione resta piuttosto limitata. Si parla soprattutto di messaggistica testuale, comunicazioni di emergenza e poco altro. Funzioni che possono sembrare modeste, eppure nelle zone prive di rete terrestre anche solo la possibilità di inviare un messaggio o condividere la propria posizione può fare una differenza enorme.

La prossima partita tra gli operatori si giocherà sulla qualità effettiva dei collegamenti, più che sulla loro diffusione geografica. Ed è esattamente su questo terreno che strumenti come la mappa di Opensignal diventeranno sempre più importanti per chi deve scegliere con chi stringere accordi e dove investire. Al momento, sulla D2D Satellite Map, l’Italia appare come un’unica macchia scura, anche se in buona compagnia.

Fonte: TecnoAndroid