TIM xTe 200 Giga Silver verso il ritorno: 5G Ultra a 4,99 euro

Entro la fine di ottobre 2026 TIM dovrebbe riproporre a una parte dei suoi clienti mobile l’opzione xTe 200 Giga Silver, che mette a disposizione 200 Giga in 5G Ultra da sfruttare per un mese intero al prezzo di 4,99 euro una tantum. Salvo cambi di programma si tratta di un ritorno, visto che la stessa promozione era già comparsa per alcuni giorni ad aprile 2026, anche in quel caso senza una ricorrenza particolare a giustificarla. Manca ancora una conferma ufficiale da parte dell’operatore, quindi per ora la notizia va considerata un’indiscrezione.

Come accade sempre con le offerte ad personam, la proposta non sarà visibile a tutti. TIM la riserva infatti ad alcuni clienti già attivi e selezionati, raggiungendoli attraverso canali precisi come i negozi, gli SMS, l’app MyTIM Mobile, l’Area Fai Da Te MyTIM del sito ufficiale, l’IVR 40916 oppure il Servizio Clienti 119. Di solito queste iniziative restano in piedi solo per un periodo limitato e hanno una data di scadenza ben definita.

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Il mese di ottobre è stato piuttosto movimentato sul fronte delle promozioni TIM. Dal 1° ottobre 2026 una parte degli utenti aveva ricevuto l’opzione xTe 120 Giga Week, con 120 Giga per una settimana a 2,99 euro una tantum. Chiusa quella parentesi è arrivata la promo 50 Giga 5G Silver, con 50 Giga per un mese sempre a 2,99 euro. Ora il testimone dovrebbe passare proprio a xTe 200 Giga Silver, che alza parecchio la quantità di traffico in cambio di due euro in più.

Cosa include xTe 200 Giga Silver e come funziona il 5G Ultra

Il pacchetto comprende 200 Giga di traffico dati aggiuntivo fino in 5G Ultra, validi per un mese. Il costo di 4,99 euro viene scalato dal credito residuo e non ci sono spese di attivazione extra. L’opzione inoltre non prevede il rinnovo automatico e si spegne da sola allo scadere del mese, senza bisogno di fare nulla per disattivarla.

Per capire il valore della promo conviene ricordare che dal 9 giugno 2024 TIM gestisce due diversi profili di velocità per il 5G, assegnati in base all’offerta sottoscritta. Il profilo base, chiamato semplicemente “5G”, si ferma a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Il profilo “5G Ultra” invece arriva fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload, con in più la priorità di accesso sulla rete 4G.

Ecco perché l’opzione può fare comodo a chi ha un’offerta principale in 4G o con il 5G a velocità ridotta. Attivando xTe 200 Giga Silver si ottiene infatti l’accesso al 5G Ultra alla massima velocità, almeno finché durano i 200 Giga inclusi. Naturalmente servono uno smartphone o un dispositivo compatibile e la presenza in una zona coperta dalla rete dell’operatore. Da segnalare anche che dal 28 settembre 2026 sono arrivate le nuove opzioni TIM 5G Priority, che offrono un profilo con priorità di navigazione sia sul 5G sia sul 4G e velocità massima fino a 2 Gbps.

Video, roaming e qualche dettaglio da tenere a mente

Chi guarda contenuti in streaming da smartphone o tablet può contare su una qualità video HD o UHD. La promo è destinata esclusivamente a un uso personale, come stabilito dalle Condizioni Generali di Contratto della SIM ricaricabile TIM, e per attivarla bisogna avere un credito residuo superiore a zero. Quanto al 3G non c’è più nulla da considerare, perché la tecnologia è stata spenta in tutta Italia dopo una dismissione progressiva partita il 13 giugno 2022 e completata a metà ottobre dello stesso anno.

Capitolo roaming. Nei Paesi dell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina l’opzione consente di usare fino a 8 Giga. Superata questa soglia, in assenza di altri pacchetti dati attivi, si continua a navigare con la tariffa a consumo, che costa 0,13 centesimi di euro per MB con tariffazione a scatti di 1KB.

Fonte: TecnoAndroid